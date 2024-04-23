阿里山林鐵7月將全線通車 栩悅號24日首航

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁、蔡智明嘉義縣23日電）阿里山林業鐵路預定7月全線通車，全新打造的栩悅號今天在嘉義北門車站舉行啟動典禮，雄獅旅遊標下營運權串連食宿遊購行產業，要讓林鐵走向國際。

林業及自然保育署副署長林澔貞、阿里山林鐵及文資處長黃妙修、民進黨立委王美惠、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副縣長劉培東、雄獅旅遊董事長王文傑、董事總經理黃信川等人參加啟航典禮，並乘坐栩悅號往來北門、竹崎車站。

黃妙修接受媒體聯訪表示，栩悅號營運後的司機員、列車長與維修保養都是林鐵處負責，車上服務由雄獅統整，如此一來一加一大於二，提供優質的旅程。

黃信川說，栩悅號遊程串連嘉義縣、市的食宿遊購行產業，阿里山的特產如茶、咖啡可一次購足，待全線通車後，栩悅號將進一步推出阿里山開往二萬坪的「獨家路線」，欣賞絕美雲海及晚霞，林鐵將有更多元化發展，扮演台灣觀光走向國際的重要角色，成為介紹台灣的名片。

阿里山林鐵及文資處指出，栩悅號以「阿里山迎賓鳥」栗背林鴝為外觀及內裝設計發想，將雄鳥的深藍羽色及頸部橘色領巾，結合火車車廂外觀，色系低調卻有帶一抹活潑；雌鳥的淺黃羽色則融進車廂內裝，色系明亮，突破既有的紅黃印象。

此外，栩悅號命名「Vivid Express」，寓意著遊客乘車時能喜悅的感受森林孕育出的美麗景緻及生態多元的樣貌。

阿里山林鐵及文資處說，全新打造的列車栩悅號、福森號，由雄獅旅遊取得6年營運權，栩悅號明天首航，遊程即日開賣，提供高規格導覽服務及車內餐飲、紀念車票、在地特色伴手禮，讓旅客能全方位深度感受阿里山之美，還可入住全新「嘉義福容voco酒店」，二日遊新台幣6999元起。（編輯：郭諭儒）1130423