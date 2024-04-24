早安世界》花蓮4/3餘震不斷 22至23日逾230起紀錄圖表一次看
花蓮4月3日餘震不斷 22至23日逾230起紀錄圖表一次看
花蓮縣從22日晚間至23日地震不斷，已造成花蓮市區統帥大樓、富凱大飯店傾斜，花蓮縣政府宣布，因應地震不斷發生，23日停班停課。中央社整理0403強震的餘震統計、22至23日地震分布圖，以及23日氣象署規模5以上地震最新震度報告。另外，民眾指出未收到國家級警報，根據氣象署資訊，地震災防告警是在預估地震規模達5.0以上、當地地震震度達4級以上地區才會發布；若地震規模達5.0以上且任一縣市的預估震度達3級以上，就由電視台推播地震警報。（看完整報導）
死刑釋憲案 人權會指死刑無嚇阻作用 犯保協會主張尊重民意反廢死
死刑存廢為台灣社會矚目議題，憲法法庭23日針對37名待決死囚提出的聲請法規範憲法審查進行言詞辯論，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點。鑑定機關國家人權委員會代表說，死刑制度侵害人權應廢除；犯保協會代表則說，歷次重大命案衍伸人權立法，應尊重8成民意反對廢死。法務部主張死刑合憲，強調死刑不違反生命權保障、不侵犯人性尊嚴且非酷刑。37名死囚聲請釋憲，認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則。（看完整報導）
新內閣人事 農業部長陳駿季真除、陳淑姿掌主計總處
內定行政院長卓榮泰23日舉行記者會宣布第5波內閣人事，包含行政院主計總處主計長由台南市政府研考會主委陳淑姿接任，農業部長由代理部長陳駿季真除。此外，財政部長莊翠雲、人事行政總處人事長蘇俊榮、僑委會委員長徐佳青、海洋委員會主委管碧玲留任。（看完整報導）
未來一週2波鋒面接力全台有雨 晚間起西半部、宜花防大雨
氣象署表示，未來一週2波鋒面接力影響，全台有雨。首波23日晚間起至24日通過，西半部、宜花地區防大雨；25日另一波鋒面接近，26、27日雨勢最大，局部地區要留意大雨以上等級的降雨。（看完整報導）
腸病毒進入流行期 單週逾1.1萬人次就診創10年新高
疾管署23日表示，台灣上週腸病毒門急診就診人次超過1.1萬，創下近10年新高，且較往年提早約2週進入流行期。疫情目前處於快速上升階段，疾管署提醒大眾提高警覺，做好手部衛生及環境消毒，特別是5歲以下嬰幼兒為高危險群，一旦感染應注意是否出現重症前兆病徵，並儘速就醫。腸病毒如何傳染？流行期間學校是否停課？有沒有疫苗可以接種？中央社整理相關資訊帶你一次了解。（看完整報導）
哈佛生吳亭樺抗議中國大使演講 從小志願當醫生為保護台灣民主轉系
中國駐美大使謝鋒日前在哈佛演講遭學生嗆聲。台裔生吳亭樺是抗議發起人之一，她從小想當醫生，如願錄取哈佛分子和細胞生物學系，卻因研究曾祖父在228事件受難的震撼，讓她強烈感受保護台灣民主的重要，快唸完大一時毅然轉系，主修經濟系、副修政府學系。（看完整報導）
路透：美台3大廠成中國取得輝達AI高階晶片破口
路透社獨家報導，儘管美國去年擴大對於中國的先進人工智慧（AI）晶片出口管制規模，但中國大專院校和研究機構近來仍透過經銷商取得輝達高階AI晶片。路透社審閱數百份招標文件後發現，自從美國去年擴大實施晶片出口管制、強制更多晶片和國家遵行許可規定後，有10個中國實體已從美超微、戴爾科技及台廠技嘉科技生產的伺服器產品中，取得嵌在其中的輝達先進晶片。（看完整報導）
日本京都百年櫻花樹傾倒 62歲高中老師遭壓重傷
日本京都市名勝清水寺周邊觀光景點之一的「產寧坂」（又稱三年坂），23日一棵百年歷史櫻花樹傾倒，路過的62歲高中老師遭壓重傷。傾倒的櫻花樹是當地知名的枝垂櫻，種植在產寧坂旁私人土地內，每年春天都吸引許多觀光客來賞櫻。附近店家說，傾倒的枝垂櫻已有百年以上歷史，很多人會來拍照。（看完整報導）
台北慈濟遭控護理師疑偷拍患者身體 薛瑞元：調查釐清
台北慈濟醫院被指控有護理師偷拍開刀房病患身體，衛福部長薛瑞元表示調查中。自稱該院護理師的網友在PTT發文，聲稱目睹護理師拍攝及觸碰麻醉後病患，包括孩童。院方已啟動調查並報警處理，強調醫院嚴禁非醫療用途的拍照行為，並已停止涉事人員的資訊查閱權限。新北市警方已將涉案黃姓護理師依妨害秘密等罪送辦，院方也提出刑事告訴。（看完整報導）
開發Max搶票機器人程式違反文創法 竹科工程師被捕
刑事局追查5起涉文創法黃牛搶票案，發現3案使用Max搶票機器人，開發者為竹科工程師姚男。姚男自2018年開發此程式，針對國內多家售票系統，並透過社群媒體分享使用教學，吸引黃牛及民眾使用。姚男辯稱開發動機是購票平台不公，無不法意圖。經搜查後，姚男被以偽造文書和違反文創法送檢偵辦，並以1萬元交保。（看完整報導）
開箱老照片》台灣首部自製影集寒流獲最佳編劇獎
1979年（民國68年）4月24日，世界反共聯盟榮譽主席谷正綱於中華民國編劇學會年度大會頒獎給第2屆最佳編劇獎得主「寒流」影集的3位編劇人張永祥、貢敏、華光典。中影在影集播畢後將「寒流」影集剪輯成2小時的電影版「香花與毒草」，並參加第13屆金馬獎，獲得「最具表現時代意義特別獎」，片中飾演大反派高揚的常楓也因此獲得最佳男主角。（看完整報導）
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- 早安世界》花蓮4/3餘震不斷 22至23日逾230起紀錄圖表一次看2024/04/24 07:34
- 2024/04/23 07:34
- 2024/04/22 07:20
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