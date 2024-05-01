台科大四技申請 首設不分系社會組10名額逾千人報考

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（中央社記者許秩維台北1日電）台科大在113學年四技申請管道提供415個名額，並首度增設採計學測數B與社會科的10個不分系社會組名額，共1178人報考，錄取率僅0.85%，成為校內最競爭的系組。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，四技二專申請入學管道主要招收高中生，113學年四技二專申請入學共有8417名考生報考台科大各系組，平均錄取率4.93%，第1階段通過篩選人數為2263人，通過篩選的考生還須參加第2階段複試。

台科大教務長陳素芬表示，台科大不分系原本採計數A，收自然組學生，今年首增採計數B與社會科的10個社會組名額，也是首次讓社會組考生可報考台科大，意外吸引眾多學生報考，首年招生報考人數就成為全校最多的系組。

根據台科大資料顯示，以單一科系相較，四技申請入學錄取率最低的前3個系組依序為不分系學生班B組（0.85%）、全球發展工程學士學位學程機械工程組（1.24%）、資訊管理系（1.33%）；如以招生名額40名以上的學士班相較，今年台科大錄取率最低的是不分系學士班A組（4.53%），其次是電資學士班（8.1%）。

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為吸引優秀學生並扶助清寒家庭學生就讀，台科大表示，一般生若學測4科組合級分為2%以內，入學新生可領取第1期新台幣40萬獎學金，入學後能持續維持學科成績者，每學期續發10萬元，最高可達70萬元，而清寒生4科組合級分累計前5%以內，最高也可領取70萬元獎學金。

台科大提醒報名四技申請入學的高中生，台科大將於5月2日至5月6日進行第2階段複試網路報名，申請生須於網路上傳資格審查暨學習歷程備審資料並繳交報名費，5月31日上午10時公告錄取名單，6月1日辦理新生入學說明會。（編輯：陳仁華）1130501