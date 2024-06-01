早安世界》中國再取消ECFA部分關稅減讓 134商品受影響
中國再取消ECFA部分關稅減讓 潤滑油基礎油等134商品受影響
中國5月31日宣布對台134項產品中止適用ECFA關稅減讓，6月15日起實施，公告中止項目包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等產品。陸委會主委邱垂正表示，這種對台施壓、恐嚇的政治操作，只會扭曲原本互惠互利發展方向，更讓兩岸的經貿漸行漸遠、脫鉤斷鏈，相關責任應由陸方全部負擔。總統府指出，這是中國典型的經濟脅迫，不過政府對相關情況早有掌握，因此衝擊有限，呼籲中國儘快回到WTO架構下協商，共謀有序、互利的兩岸經貿關係。而外界點名台塑化首當其衝，董事長陳寶郎表示，台塑化從3年前就開始針對基礎油外銷進行市場移轉，中國市場占台塑化基礎油產品的外銷比重，從3年前高達50%至60%，去年已經降到只剩32%，內部評估整體影響有限。（看完整報導）
颱風馬力斯形成 研判殘留水氣併入鋒面週末劇烈降雨
颱風馬力斯5月31日下午2時生成，預測往廣東方向移動，研判對台灣無直接影響，氣象署表示，預估馬力斯在進入廣東陸地後，強度也將減弱，殘留的水氣未來會併入鋒面，在假日為台灣帶來較劇烈的降雨。（看完整報導）
女性未滿160公分當不成消防員 憲法法庭判違憲
現行一般警員考試規定，女性報考消防員身高得滿160公分，陳姓女子參加民國107年考試獲錄取，108年1月間到消防署訓練中心報到，不過陳女身高只有158.9公分，不符標準被廢止受訓資格。陳女不服，提起行政訴訟敗訴確定後向憲法法庭聲請法規範憲法審查，憲法法庭認為，現行規定僅排除約10%男性，卻排除高達55%女性，造成女性應考試服公職權不利差別待遇，5月31日判決違憲。（看完整報導）
首季交通事故行人死亡較去年同期增加 路口車輛不停讓為主要肇因
交通部31日公布今年1到3月道安統計，交通事故件數與死傷人數都較去年同期減少，但行人死亡仍高達119人，比去年同期增加16人。行人死亡以第2當事人為主，其中6成9是遭汽車碰撞，年齡層以高齡者占73.1%最多；時間多集中於清晨4時至上午8時，與傍晚6時至晚間8時；肇因部分，在路口主要是車輛不停讓行人，至於路段為行人未依標線或標誌穿越道路。在路口不停讓而造成行人死亡部分，1到3月共24人，是去年同期11人的2倍多。（看完整報導）
立院職權行使法覆議 卓榮泰：邀專家審視條文後決定
行政院長卓榮泰5月31日赴立院施政報告並備質詢，針對立法院28日三讀通過立法院職權行使法修正，卓榮泰表示，國人對審議過程是否符合程序正義、內容是否違反權力分立、侵害人民權益、影響法律明確性是有疑慮，政院會在立院來文後，邀請公法學專家，詳細審視條文，再決定行政機關、憲政機關該做什麼樣決定。國民黨立委傅崐萁則要求說明立法院職權行使法修法哪裡窒礙難行，卓榮泰回應尚未收到立法院公文，要看到條文內容仔細斟酌，才能夠依據，遭傅崐萁批連條文都搞不清楚就要提覆議，是對國會嚴重的汙辱。（看完整報導）
「青鳥公媽」募資2小時260萬達標 6月4日時報廣場播影片盼「上架台灣」
立法院國會職權修法爭議仍未歇，海內外人士以國外青鳥公媽之名串聯在網上募資新台幣260萬元，要在6月4日的紐約時報廣場看板播放影片，2小時就火速達標。此專案媒體聯絡人謝凱婷表示，行動最大特點在於大家完全自主性地凝聚力量，沒有任何社團運作，並表示這是一場「接力賽」，希望行動延伸至世界各個角落，屆時報廣場看板將每5分鐘播放一次30秒的影片，傳達台灣民主價值與堅定不移信念。（看完整報導）
川普封口費案定罪還能競選總統嗎？後續走向一次看
美國前總統川普向豔星付款封口一案遭起訴34項偽造商業記錄罪行，陪審團5月30日全都認定有罪。路透社與華郵分析川普遭定罪的後續走向，川普不論是定罪或坐牢，都無礙總統競選與就職，且封口費案刑度不高，川普極可能免入獄。不過川普的有罪判決仍可能影響大選，對選情的衝擊仍難料。（看完整報導）
美中防長香格里拉對話會晤 奧斯汀關切解放軍挑釁台海
美國國防部長奧斯汀和中國國防部長董軍5月31日在新加坡舉行「香格里拉對話」，這是兩國防長18個月來第一場實質面對面會談。奧斯汀對中國在台灣海峽周邊「挑釁行動」表達關切，五角大廈表示，部長重申人民解放軍不應該拿正常且例行民主程序一環的台灣政治過渡，當作脅迫性作為的藉口。中國國防部表示，雙方就兩軍關係、台灣問題、南海問題、烏克蘭危機、以巴衝突交換了意見，是一次積極、務實及富有建設性的戰略溝通。（看完整報導）
富比世台灣50大富豪 林百里首登榜首
美國雜誌「富比世」公布台灣50大富豪榜，廣達電腦集團董事長林百里資產淨值增加1倍多，達到117億美元，首度登上榜首。富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟是去年榜首，今年排名第2，他們的資產增加22%至107億美元。鴻海創辦人郭台銘則因AI伺服器業務蓬勃發展，帶動蘋果供應商鴻海股價上漲，資產增加30億美元至104億美元，排行第3名。（看完整報導）
韋伯望遠鏡發現古老星系 大爆炸後約3億年就存在
美國太空總署5月31日表示，韋伯太空望遠鏡發現似乎是目前已知的最遙遠星系，這個星系成形時間是在宇宙誕生的「大爆炸」之後約2億9000萬年。這個名為JADES-GS-z14-0的星系於2023年初首度發現，但需要進一步觀察，以確認它真是一個打破紀錄的星系。（看完整報導）
開箱老照片》台北市第一座天主教堂重建落成
鄰近寧夏夜市入口、靜修高中旁的「聖母無原罪堂」是台北市內第一座天主教堂，前身為日治時期的「蓬萊町大聖堂」，於1914年建成。1945年5月31日，美軍空襲台灣，教堂高聳醒目的尖塔成為主要攻擊目標，當場被炸毀，僅留下斷垣殘壁，教友在戰爭結束後多方奔走推動，1959年在原址重建聖母無原罪堂，並於1961年6月1日落成，至今靜靜地矗立在民生西路，陪伴著大台北地區的教友們。（看完整報導）
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- 早安世界》中國再取消ECFA部分關稅減讓 134商品受影響2024/06/01 07:09
- 2024/05/31 07:23
- 2024/05/30 07:14
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