早安世界》民眾黨指會計師虛報柯文哲政治獻金支出 北檢主動分案
民眾黨指會計師漏虛報柯文哲政治獻金支出 北檢主動分案
民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金近日遭質疑申報不實，他12日下午偕時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗舉行記者會說明。陳智菡表示，會計師端木正擅將約1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，漏報、誤報共17筆。柯文哲說所有支出都有憑證，沒有跑到任何人口袋。李文宗向支持者與廠商鞠躬致歉，並表示沒盡到2次查核責任，身為黨員將自請處分。黃珊珊則表示，民眾黨會配合監察院調查，並將依法追究會計師的責任。台北地檢署已主動分他字案，由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦釐清此案。民眾黨秘書長周榆修表示，由於李文宗具黨員身分，所以將會被送到中評會；黃珊珊也已經自請處分，會送到中評會。（看完整報導）
端木正稱申報均依法處理 民眾黨：他親口承認調節差額
民眾黨12日大選帳務說明記者會結束後，柯文哲競選總部委任的會計師端木正透過聲明表示，關於政治獻金申報所提供簽證服務均依法處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相。陳智菡回應指出，擅自調節差額為端木正週末與競選團隊共同查帳時親口承認。對於柯文哲去年「募款演唱會」獲利卻未見申報帳目，黃珊珊表示，木可公司今年已回捐民眾黨170萬元。木可董事長李文娟12日發布聲明，指公司為避免爭議延續「即刻暫停運作」並依法進行清算，所有盈餘將全數捐給公益團體。（看完整報導）
京華城案涉圖利罪嫌重大 前北市副市長彭振聲遭限制出境出海
前台北市長柯文哲任內涉京華城案等爭議，北檢12日傳喚前北市副市長彭振聲，檢察官認為彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利罪罪嫌重大，但目前尚無羈押必要，諭令限制出境、出海、限制住居。國民黨市議員游淑慧表示，希望檢調後續盡快約談京華城案的其他當事人，包括京華城的主事者和柯文哲，除釐清真相外，也避免他們可能有串供嫌疑。（看完整報導）
林郁婷聲明不提告 回應性別攻擊「已用奧運金牌證明」
拳擊國手林郁婷12日聲明回應巴黎奧運期間，關於國際拳擊總會（IBA）及網路上的不友善言論，她說，國際奧林匹克委員會 (IOC) 已以最嚴謹標準審理選手參賽資格，IOC也已多次公開聲明及證明她的參賽資格完全沒問題，「我已經用奧運金牌證明」，已不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼，並感謝總統、行政院長、教育部長及國民對她的支持。總統賴清德將於16日在總統府接見巴黎奧運代表團，台灣英雄大遊行車隊預計當天下午3時由總統府出發至忠孝西路及中山南路口結束，邀請民眾共襄盛舉歡迎台灣隊光榮返國。（看完整報導）
美媒：以色列情報圈指伊朗幾天內發動攻擊 恐危及以哈停火談判
美國媒體Axios記者芮維11日援引消息人士報導，以色列情報圈認為，伊朗已決定直接攻擊以色列，可能幾天內就會採取行動。芮維還說，這場攻擊是對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯領導人哈尼雅7月底在德黑蘭遇刺喪命的報復，未來一週的情勢將表明中東地區是否將陷入更深危機和不斷擴大的戰爭。美國國防部長奧斯汀已下令在中東部署1艘導向飛彈潛艦，隨著美方尋求強化以色列防禦，美軍將在中東部署更多戰鬥機和海軍軍艦。（看完整報導）
共軍5大軍區司令員換3人 分析：中共高層疑有混亂
中共軍事高層近期異動頻傳，綜合陸媒與港媒報導，7月31日中共建軍97週年前夕，多地舉辦相關慶祝活動，出席名單顯示中央軍委聯合參謀部副參謀長吳亞男取代王秀斌出任南部戰區司令員，前中部戰區司令員黃銘則調任北部戰區。調任中部戰區的共軍空軍上將王強、前南部戰區司令員王秀斌2人去向不明。中國旅外獨立媒體人文昭分析，此次調動規模與1973年毛澤東晚年的八大軍區司令員對調事件類似，恐怕與中共高層內部混亂有關。（看完整報導）
上半年實質薪資正成長增幅創3年最大 證交稅實徵315億史上次高
主計總處12日發布6月工業及服務業薪資統計，在廠商調薪帶動下，實質薪資得以揮別通膨陰霾，延續正成長走勢。今年上半年實質經常性薪資及實質總薪資雙雙正成長，增幅同為3年來最佳水準。7月台股創高後回落，但受惠市場交投熱絡，成交值站穩新台幣5000億元大關，帶動證交稅單月實徵315億元寫歷年單月次高，年增41.1%、連續15個月正成長。（看完整報導）
黃子佼涉持兒少性影片另有41人受害 衛福部：3情境下可揭露相關事件
檢方偵辦黃子佼被控強制猥褻等案時，查獲其硬碟有7名未成年女子性影像，之後發現另有41未成年人受害。台北地院12日再度開庭採不公開審理。黃子佼當庭仍否認犯行，20日將再度開庭。衛福部12日公布媒體報導兒少性暴力指引，明確三種情境下可適度揭露相關事件：行為人任職幼兒園等特定場域、被害人成年後同意揭露、主管機關審議通過的事件。指引強調保護被害人隱私，避免二度傷害，並要求媒體報導避免提及非法網站名稱，以免促進非法行為。此外，報導應使用中性語氣，避免激化公眾情緒，並不得美化或強化性剝削的迷思。（看完整報導）
專題／小紅書分享生活無關政治？學者：早已經過審查
中國小紅書在台灣年輕人中崛起，成為熱門社群媒體。使用者分享彩妝、時尚、旅遊等資訊，吸引廣告商投放廣告。小紅書演算法精準，提供個人化內容推薦，吸引使用者長時間使用。台灣年輕族群喜愛小紅書的生活指南，但也引發擔憂政治滲透。學者指出，小紅書展示經過審查的世界，可能影響使用者認知。台灣應積極壯大自身文化內容，以應對外來文化影響。（看完整報導）
吉力吉撈安打誤判滿貫砲 蔡其昌盼加速裁判與技術室革新
中職11日晚間出現味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠的安打改判為滿貫砲爭議，引發外界熱議，會長蔡其昌也認為是誤判。蔡其昌表示，重播輔助判決的立意就是有多少畫面說多少話，就算球打到牆頂後的軌跡有變化，如果沒有下一個清楚畫面來證明球打到何物，那就應該維持原判。他希望在有限任期內，加速裁判、技術室兩者的革新速度，也將溝通各球團增加預算，讓轉播單位有更多攝影鏡頭，以提供更多不同的判讀視角。（看完整報導）
開箱老照片》台灣放寬骨髓來源移植首例
骨髓移植是藉由造血幹細胞輸入到骨髓有異常的病人身上，以重建病患骨髓功能。台灣過去因有「捐骨髓傷身」誤解，以致耽誤最佳治療時效，醫界因此呼籲成立骨髓銀行，修法開放移植來源。民國82年5月18日「人體器官移植條例」經立院修正三讀，放寬骨髓移植三等親限制，8月13日台北榮總進行放寬後首例手術，也是港台兩地首度合作。（看完整報導）
Podcast》電視歌仔戲的傳承和挑戰
隨著時代變遷，觀眾口味變化和娛樂形式多樣化，讓傳統藝術歌仔戲面臨如何吸引年輕觀眾的難題。中央社記者葉冠吟和洪素津在本期文化+雙週報分享他們接觸到的業界專家及資深藝人見解，探討歌仔戲如何在保持傳統精神的同時，利用現代技術和創新表現形式來吸引新一代觀眾的關注，以及歌仔戲如何在國際舞台發揮影響力。（收聽Podcast）
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- 2024/08/14 07:16
- 早安世界》民眾黨指會計師虛報柯文哲政治獻金支出 北檢主動分案2024/08/13 07:19
- 2024/08/12 07:23
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