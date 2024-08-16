印度東北部再添台灣教育中心 全印增至36所

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（中央社記者李晉緯新德里16日專電）位於印度東北部的印度理工學院古瓦哈蒂分校與駐印度代表處簽下合作備忘錄，近期將透過甄選，聘用台灣華語教師，並成立台灣教育中心，讓全印度的台灣教育中心增加到36所。

印度理工學院古瓦哈蒂分校（Indian Institute of Technology Guwahati）校長賈利哈爾（Devendra Jalihal）13日赴中華民國駐印度代表處，在代表葛葆萱見證下，與教育組組長陳立穎簽署合作備忘錄。

陳立穎表示，這是印度第36所台灣教育中心，也是在印度東北地區的第2所；希望印度學生學習華語後，申請台灣的獎學金，到台灣留學深造或留台工作，也希望更多台灣學校來到印度，交換學生、短期訪問、舉辦學術活動或會議。

賈利哈爾說，十分期待學生能去台灣，也希望台灣學生能到印度理工學院古瓦哈蒂分校來。

他表示，交換學生計畫是件好事，因為未來將有很多合作機會，因此了解彼此的文化、語言非常重要；尤其半導體被視為印度，尤其是印度東北部未來發展的一部分，十分期待印度與台灣間的密切合作。

印度理工學院古瓦哈蒂分校教授耶爾（Parameswar K. Iyer）指出，印度和阿薩姆邦（Assam）的半導體產業正蓬勃發展，將藉由華語學習和交換學生而受惠。

他表示，印度和台灣學生到印度理工學院古瓦哈蒂分校或阿薩姆邦其他地方的實驗室工作，將強化人際接觸，有助農業、藥廠、旅遊業發展。

在印度教育部公布的國立教育機構排名（NIRF）中，印度理工學院古瓦哈蒂分校工程學院排名全印度第7，整體評分排名第9。

葛葆萱指出，現在台灣要和印度東北部加強合作關係，希望那邊很多年輕人可以學習中文，成為台商未來前進印度東北部的助力。

他表示，印度理工學院是印度很好的教育系統，古瓦哈蒂分校是全印度在理工教育排名很高的學院，希望這個合作對促進台灣印度雙邊關係，發揮很大的作用。（編輯：陳妍君）1130816

印度第36個台灣教育中心設立，中華民國駐印度代表處教育組組長陳立穎期盼，未來有更多台灣學校來到印度交流。中央社記者李晉緯新德里攝 113年8月16日

印度理工學院古瓦哈蒂分校校長賈利哈爾（Devendra Jalihal）認為印度與台灣未來會有很多合作機會，了解彼此的文化、語言非常重要。中央社記者李晉緯新德里攝 113年8月16日

中華民國駐印度代表葛葆萱期盼，印度設立的第36個台灣教育中心對促進台灣印度雙邊關係，發揮很大的作用。中央社記者李晉緯新德里攝 113年8月16日