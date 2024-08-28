早安世界》鄭文燦涉華亞科土地開發貪污起訴求刑12年 凌晨2800萬元交保

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鄭文燦涉華亞科土地開發貪污起訴求刑12年 凌晨2800萬元交保

前桃園市長鄭文燦因涉及華亞科技園區土地開發貪污案被桃園地檢署起訴，檢方指控他收受賄款500萬元且毫無悔意，請求法院從重判處有期徒刑12年，桃院27日晚間9時30分開移審庭審理，28日凌晨約1時30分裁定鄭文燦以2800萬元交保，並限制住居及出境出海8個月，鄭文燦的律師在凌晨2時41分許將現金帶至桃園地院，歷時許久的點鈔後，凌晨5時許鄭文燦步出桃園地院。鄭文燦被控協助變更土地使用分區以利私人開發，並在過程中收受賄賂，此外，檢方發現鄭文燦住處藏有大量現金，財產來源不明部分將另行偵辦；違反政治獻金法部分，也另行函送監察院依法辦理。（看完整報導）

劉姓保母姊妹涉虐童致死案 北檢起訴兒盟社工

先前劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，遭起訴凌虐兒童妨害身心發展致死等罪，台北地檢署27日起訴兒福聯盟陳姓社工，檢方認為陳姓社工3次訪視男童後，明知異常卻未如實記錄，並在男童死亡後竄改紀錄，涉嫌過失致死等罪。兒盟強調，絕不會指示社工進行非法行為，更沒有任何包庇情事。衛福部表示，尊重司法偵查結果，社工是維持社會安定及前進的重要成員，呼籲各界支持社工專業。北市社工職業工會指出，紀錄補正是社福界面對重大案件及媒體事件的通常程序，不宜直接臆測為不良動機。（看完整報導）

保發中心工讀生疑遭職場霸凌輕生 董事長簡仲明請辭

在保發中心擔任工讀生的劉姓男子，今年考取北科大碩士班，卻傳出上司要求在學業和工作2選1，經濟弱勢的劉男因而輕生。保發中心27日舉行臨時董事會，會中報告此事件發生始末、確認人員懲處事項及未來執行職務遭受不法侵害預防計畫及職場不法侵害事件處理流程等議題，董事長簡仲明在董事會中向全體董事正式提出辭職，以示負責。（看完整報導）

中國歌手王以太無法來台主辦方喊冤 陸委會：違背對等尊嚴

中國歌手王以太原定9月來台灣舉行演唱會，但因宣傳內容違規，被陸委會封殺。主辦方聲稱宣傳過程合法，並質疑陸委會的審核標準。陸委會回應，政府對兩岸交流活動有原則，即不得發表或宣傳貶低台灣，若違背對等尊嚴，主管機關得不予許可入境。（看完整報導）

7月景氣燈號退回黃紅燈 國發會：經濟仍在成長軌道上

國發會公布7月景氣燈號，從6月的紅燈退回至黃紅燈，綜合判斷分數下降3分至35分，反映資通產品需求雖強，但傳產復甦較緩，且颱風凱米影響部分生產與出貨遞延。儘管如此，國發會指出，景氣領先及同時指標持續上升，顯示經濟仍在成長軌道上，對未來景氣展望保持樂觀。（看完整報導）

美國安顧問蘇利文訪中會王毅 聚焦台灣、軍事與貿易

美國國家安全顧問蘇利文27日抵達中國首都北京，與中國外交部長王毅會面。在進行閉門會議前，王毅表示，希望兩國關係實現穩定、健康和可持續的發展。蘇利文則說，雙方將討論「需要有效和實質管理」的共識與分歧，盼將兩國軍隊間的對話擴展至戰區指揮層級，因為華府希望藉此防止台海等特定區域的衝突。（看完整報導）

氣象署：颱風珊珊迴轉侵台機率不高 29至31日影響日本最顯著

氣象署表示，中颱珊珊預計29日登陸日本九州，到31日是影響日本最顯著的期間，預估9月1、2日變性為溫帶氣旋，可能在關東地區會有部分降雨。對於珊珊迴轉侵台的可能性，氣象署認為機率不高。（看完整報導）

本土M痘再增1例 羅一鈞示警：新型病毒遲早進台灣

國際間M痘疫情升溫，疾管署27日公布新增1例M痘本土個案，目前境外加本土累計404例均為IIb型病毒，尚無新型Ib型。疾管署發言人羅一鈞指出，日前泰國出現亞洲首例M痘Ib型個案，由於泰國與非洲有直航班機，加上位於樞紐，所以是繼瑞典之後率先驗出新型病毒的國家，目前評估同樣是交通樞紐的香港、新加坡等地風險皆高，台灣在這些國家之後，新型病毒遲早會進入國內，疾管署嚴陣以待。（看完整報導）

2024台灣米其林指南完整名單 一星新增10餐廳 頤宮三星7連霸

2024年台灣米其林今天公布，共有49家順利摘星，3家餐廳摘下三星，包含JL Studio、頤宮、態芮，與去年相同，其中頤宮已連續7年拿下三星餐廳的寶座。另有5家餐廳獲得二星，41家餐廳獲得一星，其中新進榜的一星餐廳共有10家，教父牛排、LONGTAIL Restaurant & Bar、鮨野村等5家餐廳則跌落榜單，而台南被列入評選3年，仍未有餐廳順利摘星。（看完整報導）

江蕙封麥9年重出江湖 國慶晚會登大巨蛋獻唱

金曲歌后江蕙封麥9年，她確定將在10月5日國慶晚會登上大巨蛋獻唱，希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量。台北市政府表示，很榮幸能邀請到江蕙開唱，不僅會是江蕙復出的第一場活動，也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事大型活動。（看完整報導）

開箱老照片》台灣正式申請加入APEC

亞太經濟合作組織（APEC）1989年由澳洲發起，1991年8月28日台灣突破外交困境，以「中華台北」名稱申請入會，是台灣自退出聯合國後參與層級最高的政府間國際組織。自1993年首次領袖會議召開以來，中國均強烈反對我國總統親自與會，為顧及APEC運作和諧，總統指派領袖代表與會，曾擔任台灣領袖代表的包括前副總統蕭萬長、連戰、中央銀行總裁彭淮南、中研院院長李遠哲等人，其中台積電創辦人張忠謀曾7度肩負重任。（看完整報導）

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