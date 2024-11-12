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早安世界》石破茂連任 時隔45年再見眾院得票未過半日本首相

2024/11/12 07:18（11/12 07:35 更新）
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日本11月11日進行首相指名選舉，首相石破茂在眾議院第一輪投票未取得過半票數，直到第二輪投票才勝出，以221票擊敗對手立憲民主黨代表野田佳彥的160票，當選第103任首相。中央社製圖 113年11月11日
日本11月11日進行首相指名選舉，首相石破茂在眾議院第一輪投票未取得過半票數，直到第二輪投票才勝出，以221票擊敗對手立憲民主黨代表野田佳彥的160票，當選第103任首相。中央社製圖 113年11月11日
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石破茂連任 時隔45年再見眾院得票未過半日本首相

日本11日舉行首相指名選舉，首相石破茂在眾議院第二輪投票雖以221票勝出，但得票率約47%，未達過半門檻的233票，成為繼1979年後又一位得票未過半的首相。相較第1次石破內閣，第2次石破內閣成員僅3人異動，其餘大臣皆獲留任。由於眾議院席次未過半，石破內閣未來可能面臨與在野黨進行合作、自民黨內逼宮等困境。（看完整報導

颱風天兔生成 路徑北偏不排除14日海警

颱風天兔12日凌晨生成，氣象署預測，颱風路徑稍微偏北，不排除14日會發布海警，是否會發布陸警仍要視後期走向而定。今天至明天清晨持續受東北季風影響，北部、東北部整天偏涼，低溫約攝氏22、23度，高溫約24、25度；加上颱風桔梗外圍雲系影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生。（看完整報導

最低工資調升 前9月經常性薪資差距2.79倍創5年最低

主計總處11日首度發布全體受僱員工經常性薪資分布，將全體受僱員工薪資由低至高排序，薪資最高的第9十分位數、為新台幣7萬6728元，最低的第1十分位數為2萬7470元，兩者相除後的比值為2.79，創下近5年最低，顯示薪資差距縮小。（看完整報導

黎巴嫩呼叫器爆炸案簽結 檢調：金阿波羅僅授權商標、查無國人不法

士檢11日表示，9月在黎巴嫩發生爆炸的AR-924型號呼叫器，並非在台灣製造及出口，而是FGE集團境外自行製造、交易及運送，金阿波羅僅授權商標。此外，尚無證據顯示金阿波羅公司許姓負責人、員工及FGE集團在台聯繫窗口，有協助或事前即知悉AR-924型號呼叫器在黎巴嫩會發生爆炸情形，查無國人不法，已簽結。（看完整報導

真主黨呼叫器連環爆炸案 以色列總理尼坦雅胡首認批准發動攻擊

以色列總理尼坦雅胡10日表示，他批准今年9月對黎巴嫩武裝組織真主黨的通訊設備發動致命爆炸攻擊，這是以色列首次承認參與其中。在此之前，真主黨曾指責宿敵以色列發動這起爆炸事件，對這個獲伊朗撐腰的組織造成重大打擊，並矢言報復。（看完整報導

帛琉總統惠恕仁宣布勝選連任 挺台親美立場受矚

中國尋求在太平洋地區擴大影響力之際，南太平洋友邦帛琉現任總統惠恕仁11日宣布贏得總統大選，順利連任的他不僅親美，也以堅定挺台聞名。帛琉堅持和台灣維持邦交，拒絕與中國建交，北京遂在2017年非正式禁止公民前往帛琉觀光。帛琉每年因此流失數以萬計中國遊客，儘管如此，惠恕仁強調：「我知道我們面臨艱鉅挑戰，但也充滿機會。」（看完整報導

富邦投信董事會通過 擬砸逾18億買日盛投信100%股權

富邦金子公司富邦投信董事會11日通過擬以現金為對價吸收合併日盛投信，預計合併價金總額介於新台幣18.03億元至20.44億元間，若於股東臨時會通過並獲得主管機關核准，預計於2025年完成富邦投信及日盛投信合併。（看完整報導

傳將對美大規模軍購 國防部：任何強化戰力裝備都是選項

外媒報導，台灣可能對美啟動大規模軍購，包括神盾艦、E-2D、愛三及F-35等。國防部11日回應，面對敵情威脅增加，國軍持續透過多重管道展現自衛決心，任何能提升台灣戰力的武器裝備，均為籌獲選項。（看完整報導

京華城案柯文哲遭延押2個月 確定不提抗告

台北地檢署偵辦京華城案，聲請延押前台北市長柯文哲，台北地方法院1日裁定延長羈押2月。柯文哲委任律師11日表示，柯文哲表示不願抗告，請檢察官於2個月羈押期間內，窮盡一切調查義務，柯文哲會盡力配合調查等語。（看完整報導

英組織示警小米等氣炸鍋可能遠端連線錄音 將消費者個資回傳中國

「每日電訊報」報導，英國消費者倡議組織「選哪個？」（Which?）研究員發現，小米等中國製氣炸鍋會將資料傳回在中國的伺服器，與氣炸鍋相關的智慧型手機APP也企圖在缺乏明確理由情況下取得錄音許可。小米表示，智慧家庭APP雖試圖取得錄音許可，但這「不適用於小米智慧氣炸鍋，它不直接透過語音指令和視訊聊天來運作」。（看完整報導

開箱老照片》現代舞之母瑪莎．葛蘭姆率團來台

1990年11月12日高齡95歲的國際知名舞蹈家瑪莎．葛蘭姆帶領舞蹈團來台演出。瑪莎．葛蘭姆為美國重要現代舞蹈藝術家，先後成立「瑪莎．葛蘭姆舞團」與「瑪莎．葛蘭姆當代舞蹈中心」，她獨創的「葛蘭姆技巧」至今仍影響全世界現代舞領域發展，雲門舞集創辦人林懷民、舞蹈家許芳宜、簡珮如也深受影響。（看完整報導

Podcast》吳珮菁分享6根琴槌魔術 愛、音樂與肉身的修煉之路

打擊樂家吳珮菁18歲起加入朱宗慶打擊樂團，為創始團員之一，更是樂團首席，這項殊榮不僅見證她的天賦，更展現出她在藝術道路上的堅毅與決心。十年來，她不斷磨練技藝，還將對音樂獨特詮釋融入每一次演出，使其演出富有深度與情感。（收聽Podcast

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