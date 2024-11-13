早安世界》颱風天兔估最強達中颱14日發海警 15至16日最靠近台灣
颱風天兔估最強達中颱14日發海警 15至16日最靠近台灣
颱風天兔12日凌晨生成，成為11月首次四颱並存。中央氣象署表示，颱風天兔最強時間點預計在14日、將達中颱強度，不排除會發布海上颱風警報，是否發布陸上警報則視後期路徑而定；15、16日將由台灣東部海面通過，距台最近，北部、東半部及恆春半島要留意有局部大雨發生。（看完整報導）
獨家／帛琉總統惠恕仁連任：持續與台灣建立深厚邦誼
帛琉總統惠恕仁5日大選擊敗前總統雷蒙傑索，11日宣告連任成功。惠恕仁接受中央社專訪表示，帛琉與台灣共享價值觀，擁有特殊關係，期盼台灣持續加強邦誼，並擴大在帛琉的投資，成為帛琉經濟成長引擎，尤其在農業、漁業、技術、旅遊業及金融領域。惠恕仁回憶賴清德總統曾訪問帛琉，兩人保持良好互動，期盼未來能持續深化台帛關係。（看完整報導）
友台議員盧比歐傳將出任美國務卿 曾關切新疆香港2度遭北京制裁
紐約時報報導，美國總統當選人川普計劃任命聯邦參議員盧比歐為國務卿。若消息屬實，盧比歐將成第一位有拉丁美洲裔血統的美國國務卿。盧比歐長期對中採取鷹派立場且友台，曾因關切新疆和香港議題兩度遭中國制裁。綜合法新社與路透社報導，川普尚未做出最終決定，但盧比歐被視為有力人選之一，另一名候選人是前駐德國大使格瑞尼爾。（看完整報導）
專題／雅斯敏萬里尋根不放棄 感激台灣人熱情「讓我感到從未被遺棄」
自幼遭非法送養國外的比利時婦人雅斯敏睽違近半世紀，重返出生原鄉台灣尋找生父、生母線索，中央社採訪團隊陪伴走訪新北、新竹與南投等地，試圖透過DNA檢驗與現地回溯撿拾蛛絲馬跡，雖然最終未能確認血緣關係，雅斯敏仍感受到台灣人的熱情與協助，並表示願意持續尋找生父線索。（看完整報導）
中國珠海汽車衝撞案已35死43傷 犯案動機疑不滿離婚財產分配
中國廣東省珠海市香洲區體育中心11日發生汽車無差別撞人慘案，造成35人死亡、43人受傷。62歲樊姓男子駕駛小型越野車進入體育中心衝撞民眾後，一度在車上持刀自殘，被警方當場控制，但因自殘成重傷而無法偵訊，警方經查，涉案的樊姓男子因不滿離婚後財產分割結果而駕車衝撞。（看完整報導）
COP29主辦國亞塞拜然人權不佳 被控會前加強鎮壓異己
亞塞拜然多年來人權紀錄不佳，政府經常把矛頭指向記者、社會運動人士和無黨派政治人物。人權組織指控，總統阿利耶夫及其政府在氣候峰會前帶頭加強打壓言論自由，對象包括氣候活動人士與記者。（看完整報導）
創意私房SCP等偷拍群組鎖定小吃桌遊店 補教師等6人遭起訴
台中地檢署偵辦偵辦手機通訊軟體Telegram「SCP」、「OAT」社群上架販售性影像案，查出黃男等人在台中市及南投縣的小吃店和桌遊店廁所私設微型攝影機，偷拍影像牟利，受害人數達833人，其中20人為未成年人，並查出「創意私房」社群買家陳姓補教師，涉猥褻少女、偷拍，受害人數達30人，檢方依法起訴黃男等6人，其中陳男被求刑15年。（看完整報導）
大巨蛋仍漏水北市府開罰120萬元 改善完成前每天罰10萬
台北大巨蛋漏水問題遲遲沒有解決，台北市體育局表示，12日再度發現場館內部漏水，因此依契約回溯開罰共新台幣120萬元，並將按日連續計罰，直至改善完成。（看完整報導）
12強棒球賽今晚台韓大戰 林昱珉先發對上高永表
世界12強棒球賽預賽B組13日開打，在台北大巨蛋上演「台韓大戰」，台灣隊推出王牌左投林昱珉掛帥先發，總教練曾豪駒直言，一開始就是設定由林昱珉先發抗韓，「他就是我們最好的投手。」韓國隊則推出側投高永表先發。（看完整報導）
腸病毒週就診近2.1萬超過春夏最高點 可能11月中達高峰
衛福部疾管署12日表示，上週腸病毒門急診就診人次達2萬913，超過春夏最高點，疫情仍在上升，預估11月中達高峰，屆時就診人次可能達2.2萬；疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒疫情預計11月底會明顯下降，12月底脫離流行。疾管署表示，10月起截至11月11日已202例流感重症、其中26例死亡，均為10年同期最高，有個案為北部5歲女童併發腦炎重症；羅一鈞說，目前以H1N1病毒為主，重症死亡風險較高。（看完整報導）
開箱老照片》民眾排隊搶購低價紅標米酒
2001年11月13日，民眾預期台灣加入世界貿易組織（WTO）後米酒價格上漲，菸酒公賣局出現大批民眾排隊搶購米酒，等待4、5個小時才能買到米酒。「紅標米酒」屬平價民生必需品，1999年立法院討論修訂菸酒稅法時，預期紅標米酒價格將上漲至135元，引發民眾大量囤積；為紓解紅標米酒荒，公賣局2001年11月20日至12月31日採取成年人口配售新制，民眾購買紅標米酒須持戶口名簿，每戶最多6瓶。（看完整報導）
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- 早安世界》颱風天兔估最強達中颱14日發海警 15至16日最靠近台灣2024/11/13 07:18
- 2024/11/12 07:18
- 2024/11/11 07:05
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