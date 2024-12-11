早安世界》雙方法規確認完備 台美21世紀貿易倡議首批協定生效
雙方法規確認完備 台美21世紀貿易倡議首批協定生效
台美21世紀貿易倡議首批協定10日起正式生效，迎來重大里程碑。協議自去年6月在華府簽署，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項，歷時一年半後終於生效。行政院經貿談判辦公室說，預期協定將使台美雙方的貨品通關程序，及服務貿易設立據點的程序更為便捷，同時將增加雙方中小企業互動，以及參與貿易的機會。美國貿易代表戴琪感謝台灣夥伴協助達成這個重要的里程碑，這是加強美、台經貿關係的重要一步。（看完整報導）
共軍開設7處空域保留區 國防部：震懾對象不只台灣 想把台海內水化
共軍9日於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。美國聯邦航空總署飛航公告系統顯示，上海及廣州飛航情報區發布飛航公告，劃設空域保留區，範圍從長江口到廣東省東部外海，均位於台灣海峽中線以西及之外。國防部10日表示，此次刻意避開國際航路，並在台海中線以西，且自上海一路向南至福建外海、達1000公里，某種程度震懾的對象不僅止於台灣，更企圖將「台海內水化」。此外，自9日上午6時起至10日上午6時偵獲47架次共機，台灣一名高階安全消息人士告訴路透社，共機的行動是「封鎖演習」的一環。（看完整報導）
共軍近30年最大規模海上行動 國安人士分析未宣布演習4原因
中國解放軍近日大量調動機艦，國安人士10日表示，這是1996年以來最大規模海上軍事行動，逾90艘海警、海軍的建置，動員部署已長達70天之久。國安人士指出，這次弔詭的是，中國至今沒有宣布演習，卻讓數千名海軍官兵在海象很差的情形下，在海面上搖，歸納有氣候、可能影響統戰活動等4個原因。（看完整報導）
專訪／4年前不畏中國施壓訪台 捷克參議長維特齊：為民主國家發聲
捷克參議院議長維特齊2020年率近90人訪問團來台，並受邀到立法院演說，是非邦交國議長中第一人。維特齊近日接受中央社專訪表示，當時訪台前受中國與捷克內部壓力，但他認為，「如果不訪問台灣，就等於再次低頭妥協，這對我來說是無法接受的」。他強調，訪台不僅是為台灣發聲，也是為捷克與全世界的民主國家發聲。他期待有機會再次訪台。（看完整報導）
健保費明年確定不漲 安全準備金未低於水位
健保會10日宣布，明年健保費確定不漲，維持5.17%。健保會指出，依據總額協商結果及健保財務推估，在現行費率5.17%下，114年底安全準備累計餘額，不論付費者方案或醫界方案仍有2.17或2.08個月保險給付支出，金額皆未低於水位，114年度保險費率不調整，已將結果呈報衛福部轉呈行政院核定。（看完整報導）
流感疫情緩升 疾管署估農曆春節達高峰籲疫苗打好打滿
流感季從今年10月以來已累計61起死亡，為10年同期最高，疾管署10日表示，國內流感疫情尚未進入流行，但呈現緩升趨勢，預計12月中下旬進入流行，加上年末誕跨年、探親旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險上升，預估農曆春節達高峰，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種。（看完整報導）
東北季風傍晚起增強 14日轉冷低溫探11度
今天白天氣溫略微回升，傍晚起東北季增強，持續影響至13日，北部、東半部再轉濕涼，北部地區約15至22度、中南部約16至28度。14日大陸冷氣團南下，影響至16日清晨，目前強度仍在調整中，不排除有機會達強烈大陸冷氣團等級。預估最冷的時間是在15、16日的清晨，中部以北、宜蘭地區低溫11至13度，南部地區約15、16度，竹苗等局部近山區平地，因輻射冷卻影響，可能會有10度以下低溫。（看完整報導）
清大校務會議通過整併中華大學 估明年交計畫書
國立清華大學校務會議10日通過整併中華大學意向案，清大表示，將在此設立「清華（平方）科技園區」，未來繼續培育半導體人才的發展可期，對產業發展有正面助益。中華大學表示，建議2校盡快籌組整併推動委員會與工作小組，希望114年3月前共同完成整併計畫書，經雙方校務會議及中華大學董事會通過後，於明年4月底前報請教育部核准。（看完整報導）
日本爆發「蘋果病」疫情 專家籲3風險族群應當心
日本近期發生俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症疫情，該症狀是由微小病毒B19所引起，傳染途徑是飛沫傳染，較常見於小孩子，通常會先出現上呼吸道症狀如發燒、流鼻水，之後兩頰會變得紅通通。專家提醒此病為良性，不須特別治療，預防方式為戴口罩、勤洗手，但孕婦、慢性貧血、免疫功能不全者等風險族群務必做好個人防護。（看完整報導）
Google台灣年度搜尋颱風地震成焦點 M3、APT登民眾最愛查字詞
Google於10日公布台灣2024年度搜尋排行榜，「地震」和「颱風」為10大快速竄升關鍵字榜前2名，第3至5名為「柯文哲」、「奧運」、「美國總統大選」。此外，許多人碰到看不懂的字詞，都會到Google搜尋找答案，今年快速竄升的「意思」關鍵字，榜首「M3」用來確認對方是否理解自己的意思；第2名「APT」源自韓國的社交遊戲，也是韓國女歌手Rosé與美國歌手火星人布魯諾合作的熱門歌曲。因應今年運動賽事熱潮，Google也公布10大快速竄升台灣運動員、台灣棒球選手，分別由林郁婷、周思齊登上榜首。（看完整報導）
開箱老照片》高球天后曾雅妮
曾雅妮1989年出生於桃園，6歲正式學習高爾夫球運動，為台灣高爾夫最具代表性的人物之一。2006年12月11日，杜哈亞運進行高爾夫球最後一回合的賽事，由曾雅妮等組成的台灣女子團體奪下銅牌。2008年6月，她成為美國職業女子高爾夫協會（LPGA）錦標賽史上最年輕的冠軍得主；也是美國女子高球壇10年來第一個在新人球季就拿下LPGA錦標賽冠軍者，生涯拿過15座LPGA冠軍，同時是台灣首位高爾夫世界球后。（看完整報導）
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- 早安世界》雙方法規確認完備 台美21世紀貿易倡議首批協定生效2024/12/11 07:21
- 2024/12/10 07:07
- 2024/12/09 07:21
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