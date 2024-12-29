早安世界》高鐵南延屏東路線 卓榮泰宣布改採行經台鐵高雄站方案

卓榮泰宣布高鐵南延屏東路線 行經台鐵高雄站

行政院長卓榮泰28日早上在台鐵高雄車站「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」上宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，未來將進行高雄大都更計畫。高鐵南延原規劃左營案，現在改成高雄方案，鐵道局官員坦言綜合規畫環境影響評估都必須全部重新做，現在馬上就會開始，估計要3到4年時間才完成。（看完整報導）

台南以北今日清晨低溫探9度 近山區可能降至7度

中央氣象署持續發布低溫特報，預報28日晚間至29日清晨是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，台南以北低溫下探攝氏9度，局部空曠地區及近山區平地可能只有7度。今白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，但是日夜溫差大，入夜之後氣溫下降快速。（看完整報導）

首波強烈大陸冷氣團襲台 北市非創傷OHCA死亡案29人

入入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署觀測，28日清晨平地最低溫是新北市石碇區攝氏9.6度。消防署統計從25日至27日非創傷死亡案全台共有112人；而北市消防局統計至28日中午前，北市非創傷及內科OHCA死亡案共29人，呼籲民眾注意保暖。（看完整報導）

健保試辦分區總額制 保醫院基本額、成長分階給付

衛福部健保署長石崇良28日表示，將推動醫院總額分區共管試辦計畫，對各醫院前一年健保額度與急重症、政策配合事項給予基本保障，其餘採分階給付，最快明年第1季上路。石崇良表示，未來各分區會以醫院前一年度收入分配基本總額，並區分不同階段成長率的給付點值，，不過針對剛性需求，如腦中風、急性心肌梗塞等急重症治療，及配合政策推動的居家醫療、在宅照護等，則不計入成長率。（看完整報導）

專訪／陸委會反制懲獨22條 邱垂正：禁陸涉台系統「一把手」來台

中國大陸對台拋出「懲獨22條」，陸委會主委邱垂正表示，抗議引發兩岸人民對立、增添赴陸風險的措施，拒絕發給涉台系統「一把手」來台許可，這也是爾後審查申請案件的原則。邱垂正指出，在拒絕上海市台辦主任金梅來台前，其實也拒絕了杭州市台辦主任參與兩湖論壇的來台申請。（看完整報導）

檢方：柯文哲涉貪政治獻金 無肖像權商品也被列入給付基礎

民眾黨主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案遭起訴。起訴指出，李文宗供稱，木可公司是為了柯文哲肖像權而成立。但無肖像權成分競選口號KP、Do the right thing商品及無肖像權部分商品，均被列入給付柯文哲肖像權授權金基礎，違反柯文哲競總與木可公司的合約規定。檢方認定，給付肖像權授權金是幌子，實際是利用肖像權授權金的名目行公益侵占之實。（看完整報導）

日本免稅制度改先付後退 2026年11月上路

日本政府通過並公布「令和7年度稅制改正大綱」，規劃2026年11月1日起外國觀光客免稅制度改為「先付後退」，免稅對象消費者在出境時經確認將商品攜出日本境內，再由當初銷售商品的業者退還消費稅。另外將同步廢除消耗品單店單日購買金額上限及不使用特殊包裝袋。（看完整報導）

韓檢起訴書：尹錫悅戒嚴期間 授權軍方開槍闖國會

根據一份韓國檢方起訴書的摘要，目前暫遭停職的韓國總統尹錫悅在實施戒嚴令期間，授權軍方在必要時開火闖入國會，並要陸軍特戰司令官郭種根在議場內還未到達否決戒嚴令所需的法定人數時趕快進去國會。另外，起訴書中指有證據顯示，尹錫悅早在今年3月就曾與高階軍官討論宣布戒嚴一事。（看完整報導）

TikTok「不賣就禁」將生效 川普促最高法院暫緩執行

美國總統當選人川普27日向聯邦最高法院聲請暫緩執行短影音平台TikTok「不賣就禁」新法，讓他在明年1月20日就職後有時間尋求「政治解決方案」。新法將迫使TikTok於明年1月19日前脫離中國母公司字節跳動，否則在美國面臨禁令。（看完整報導）

NASA帕克探測器挺過逾900度高溫 創史上距日最近紀錄後正常運作

NASA帕克太陽探測器24日飛進太陽的外層大氣日冕，並通過距離太陽表面610萬公里的位置，以進行協助科學家更了解太陽的任務。NASA 27日表示，帕克太陽探測器成功締造最靠近太陽的人造物體紀錄後，目前處於「安全」狀況，一切運作正常，預計在1月1日傳送關於其狀態的詳細遙測數據。（看完整報導）

開箱老照片》郭英男歌聲躍上奧運主題曲

阿美族郭英男為歌唱技巧高超，被譽為「天生的歌者」。1993年，德國「Enigma（謎）」樂團未經郭英男同意下，使用了《台灣原住民複音聲樂》專輯中的「飲酒歡樂歌」部分片段，並混合在他們的歌曲《Return to Innocence》（返樸歸真），這張專輯銷量超過百萬，且被1996年奧運會選為宣傳主題曲。當時魔岩唱片已與郭英男和馬蘭吟唱隊簽約，發現著作權被誤用，因此告上了國際奧委會及EMI唱片，展開國際訴訟。經過3年後，謎樂團與郭英男達成和解，該首歌曲介紹文字從此標示：「原音來自台灣阿美族郭英男夫婦」。（看完整報導）

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