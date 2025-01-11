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川普封口費案 法官裁定無條件開釋
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早安世界》憲訴法覆議案遭否決 綠不敵藍白人數優勢

2025/1/11 07:14（1/11 07:45 更新）
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立法院會10日針對憲法訴訟法修法覆議案進行記名投票表決，最終藍白挾人數優勢否決覆議案，國民黨籍立委在開完票後高喊「守護憲法」等口號，民進黨籍立委則舉「反對」表達抗議。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
立法院會10日針對憲法訴訟法修法覆議案進行記名投票表決，最終藍白挾人數優勢否決覆議案，國民黨籍立委在開完票後高喊「守護憲法」等口號，民進黨籍立委則舉「反對」表達抗議。中央社記者翁睿坤攝 114年1月10日
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憲訴法覆議案遭否決 綠不敵藍白人數優勢

立法院10日記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有62位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為51票，覆議案遭否決。民進黨表示，針對覆議案後續將啟動的救濟程序，包括暫時處分、釋憲，民進黨團都已準備好，會即刻提出。總統府也表示，行政院將審慎評估後續作為，總統也會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。（看完整報導

京華城案裁定羈押禁見 柯文哲等4人均提抗告

台北地院審理京華城等案，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人羈押禁見。沈、應、李3人先後提抗告，柯文哲10日委託律師到北院遞狀提起抗告，抗告理由為全案已調查完畢，實無再繼續羈押的必要。北院將一併送交高院審理。（看完整報導

麻疹增3例 疾管署籲勿恐慌：疫情沒擴大皆中部醫院群聚

衛生福利部疾病管制署10日公布國內新增3例麻疹確定病例，都與中部醫院群聚事件相關。署長莊人祥說明，目前確診病例侷限在前2波傳染，疫情沒有擴大狀況。林口長庚醫院醫師指出，麻疹在尚未出現皮疹前就已具備傳染力，要特別注意麻疹的前驅症狀，持續乾咳、鼻塞或流鼻水、結膜炎，若出現其中任何一種症狀，再加上發燒合併出疹，可能就不是一般感冒。（看完整報導

饗饗信義店疑食物中毒通報共58人 衛福部啟動流行病學調查

北市衛生局表示，饗饗信義店疑似食品中毒，通報個案數截至10日下午3時累積58人；新增2名外縣市個案，是在下午茶時段用餐。對此衛生福利部疾病管制署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批次以簡訊或電子郵件方式，發送調查問卷連結給用餐民眾。（看完整報導

強烈冷氣團影響至13日清晨 吳德榮：平地可能有5度極端低溫

強烈大陸冷氣團來襲，氣象署預報將冷到13日清晨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮預估12日至13日清晨，平地可能出現攝氏5度左右極端低溫，台北有達寒流機率。13日白天起至14日各地才會逐漸回暖，另一波冷空氣將在15日迅速南下。（看完整報導

2024台灣新生兒連9年下降 罕見龍年出生數低於虎年

內政部統計，2024年新生兒人數13萬4856人，較2023年減少715人，比2022年新生兒出生數13.8萬人還低，預計會出現罕見「龍年寶寶」低於「虎年寶寶」的情況。另外根據2024年12月戶口統計資料，全年人口數為2340萬220人，較2023年減少2萬222人，這也是繼2023年人口轉為正成長後，再度出現負成長。（看完整報導

去年前11月實質總薪資平均5萬6614元 年增1.99%寫6年新高

主計總處公布2024年前11月的薪資統計，儘管今年消費者物價上漲率（CPI）突破2%，在廠商積極調薪帶動下，實質經常性薪資、實質總薪資雙雙正成長，且實質總薪資平均新台幣5萬6614元，年增1.99%，創6年來最大增幅。而1至11月經常性薪資平均數低於整體平均者，包含4大行業。（看完整報導

洛杉磯野火至少10死 科學家指「天候鞭笞」助長災情

美國加州洛杉磯遭迅速蔓延的多場野火肆虐，火勢持續3天以來，至少奪走10條人命，近1萬棟建築遭大火吞噬。科學家指出，暖化帶來的「天候鞭笞」為野火創造條件，意指多年來加州天氣一直在暴雨和一點即燃的極度乾燥間擺盪，導致樹木、灌木和其他植被濕度不足更形乾燥而易燃。（看完整報導

川普封口費案 法官裁定無條件開釋

針對美國總統當選人川普的「封口費案」，紐約承審法官莫城10日裁定川普為重罪犯，但予以無條件開釋，川普成為首位帶著重罪身分將宣誓就職的美國三軍統帥。這項被視為具有政治象徵性，但無條件開釋的判決結果，再度寫下多項美國歷史。川普稱這次裁決為「制度上的恥辱」，並稱「這是為了損害我的名譽，讓我輸掉選舉，顯然這沒有奏效」。（看完整報導

海底電纜遭破壞為何嚴重？上網追劇得靠它、國安金融也受影響

野柳東北方海域國際海底電纜3日疑似遭1艘具中國背景的喀麥隆籍貨輪損壞；去年12月波羅的海也發生海纜疑遭破壞事件。海底電纜在國際間通訊傳輸扮演重要角色，台灣99%網路頻寬都依賴海纜，可說是台灣的「數位生命線」。（看完整報導

開箱老照片》「狗大兵」訓練中心

1962年1月11日位於台中后里的軍犬育訓中心，訓練有素的德國狼犬正隨著軍犬士的引導，做出各種勤務表演。軍犬育訓中心已於90年裁撤，當時的200多隻軍犬編入海巡署協助岸際巡邏任務。目前國軍僅有憲兵仍有緝毒犬、偵爆犬兩種軍犬。（看完整報導

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