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早安世界》金龍年台股大漲5429點 平均每戶股民賺136萬元

2025/1/23 07:15（1/23 07:48 更新）
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台股22日金龍年封關，終場收在23525.41點。中央社記者王騰毅攝 114年1月22日
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金龍年台股大漲5429點 平均每戶股民賺136萬元

台股金龍年22日封關，集中市場指數收在23525.41點，金龍年大漲5429.34點，漲幅3成，創下史上農曆年度最大漲點紀錄。對照去年蛇年封關市值57.5兆元，過去1年來台股總市值增加約18.03兆元，估算每戶股民平均賺約136萬元。（看完整報導

2024年全年失業率3.38% 創24年新低

主計總處22日公布2024全年失業率為3.38%，年降0.1個百分點，創下24年新低，若無意外，1月失業率還會續降，就業市場仍屬穩定。主計總處表示，2024年就業人數為1159萬5000人、年增6.7萬人，服務業增幅最多達7.7萬人。（看完整報導

數發部：台馬海纜自然劣化2條全斷 中華電信微波備援通訊不受影響

數發部22日表示，台馬3號海纜日前全斷，清晨5時多台馬2號海纜也回報障礙，目前了解都是因海纜自然劣化造成，海象允許下，預估2月可修復完成，訊務已疏轉至微波電路。不過，近年台灣海纜遭到漁船或貨輪勾斷次數，這1到2年的確有增加趨勢。（看完整報導

嘉義地震後逾70起餘震 道路全搶通、台南建物53戶待鑑定

嘉義大埔21日凌晨生芮氏規模6.4強震，嘉南地區受創最嚴重。氣象署觀測，截至22日中午12時，大埔強震後的餘震已74起，其中規模4以上顯著有感地震是19起，餘震分布仍主要在台南楠西及南化。嘉義道路搶通，台南通報毀損建物有53戶待鑑定。（看完整報導

小年夜強烈大陸冷氣團南下 除夕北台灣下探9度

中央氣象署預報，22日至26日都是白天溫暖舒適、早晚涼的天氣型態，27日小年夜強烈大陸冷氣團南下，28日除夕北台灣下探攝氏9度。30日大年初二，強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍偏冷，31日大年初三各地持續回暖，早晚天氣較涼。（看完整報導

北市衛生局：寶林茶室店長惡意妨礙食物中毒案稽查 再罰300萬元

台北市去年發生寶林茶室食物中毒案，導致6人死亡。衛生局22日表示，經檢方調查，該店店長故意藏匿受害者食用粿條、謊稱已無同批食材，違法妨礙稽查，將重罰300萬元。另外，監察院22日表示，台北市政府辦理寶林茶室案專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，導致至今未查獲病原菌來源，因此糾正台北市政府。北市府則回應，邦克列酸中毒是台灣史上第一、尚無醫院能通報、症狀特殊，監察委員不該以上帝視角檢視。（看完整報導

川普最快2月1日對中國加稅10% 關稅大刀將揮向歐盟

川普20日表示，歐盟進口的美國商品不夠多，他將透過徵收關稅或敦促歐盟購買更多原油和天然氣來「糾正問題」。21日川普再提關稅一事，揚言要對中國進口商品徵收10%關稅，稱這是「基於芬太尼正從中國流入墨西哥和加拿大的這項事實」，並補充說最快將於2月1日開始徵收。（看完整報導

日本北海道異常溫暖 帶廣市時隔51年無積雪 札幌大雪雕一度中斷製作

日本北海道近期天氣異常溫暖，帶廣市時隔51年再現冬季無積雪，札幌市1月20日的最高溫為5.4度，相當於往年3月中旬的氣溫。札幌雪祭位於大通4丁目的會場，原訂要進行大雪雕的雕刻作業，但受到高溫影響表面崩裂不得不暫時喊停。這波溫暖天氣預估將持續到下週。（看完整報導

經典賽資格賽門票1月24日全面開賣 台灣隊賽程票價選位攻略一覽

世界棒球經典賽資格賽將於2月21日於台北大巨蛋開打，官方22日公布賽程與票價資訊，最貴票價新台幣2980元、最便宜票價280元，門票中信卡友優先購23日開賣、24日全面開賣。中央社整理這次資格賽如何買票、賽程時間、及如何選位資訊。（看完整報導

鈴木一朗入選名人堂稱莫大榮耀：棒球讓我成為更好的人

美國棒球作家協會21日公布2025年投票結果，鈴木一朗、沙巴西亞（CC Sabathia）與瓦格納（Billy Wagner）為今年度入選的3名球星。鈴木一朗在入選感言表示，當年也曾懷疑無法在大聯盟打球，能有今天是莫大榮耀；打球最大的喜悅是「在棒球場上我成為一個更好的人」。（看完整報導

開箱老照片》中廣啟用晶體標準鐘

早期民眾若要得知標準時間，收聽廣播整點報時是其中一種方法。中國廣播公司向日本服部鐘錶公司訂購了晶體報時標準時鐘，晶體標準鐘一年僅會產生2、3秒鐘的誤差。民國52年1月23日上午舉行啟用典禮，10時整，由台灣省氣象所所長鄭子政按下開始鈕，搭配第3屆中國小姐劉秀嫚報時，正式啟用這座標準鐘。（看完整報導

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