早安世界》大S流感併發肺炎過世疫苗詢問度增 疾管署：公費尚有20萬劑

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大S流感併發肺炎過世 疾管署：公費疫苗尚有20萬劑 也可選擇打自費

藝人大S春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲。醫師提醒，流感症狀與一般感冒不同，青壯年最擔心併發心肌炎、病毒性敗血症或病毒性肺炎，嚴重恐造成「白肺」。衛福部次長林靜儀表示，公費流感疫苗每年秋冬都會啟動接種，時常接觸人群或旅遊高風險民眾可及早自費接種流感疫苗。疾管署指出，疫苗庫存還有20萬劑，可先致電詢問可接種的院所，以免撲空。（看完整報導）

大S驟逝昔「流星花園」杉菜深植人心 與具俊曄愛情故事蔚為話題

藝人大S在旅遊期間感染流感，最後併發肺炎離世。小S透過經紀人悲痛表示，這輩子很開心和大S成為姊妹。大S在17歲就出道，橫跨綜藝、唱片和影劇圈，詮釋台版「流星花園」杉菜一角深植人心，戲外與韓國男星具俊曄的愛情也是佳話。具俊曄3日向韓媒親自證實妻子的死訊，以難掩悲傷的聲音表示「我不好」。大S媽媽委託資深電視製作人王偉忠對外表示，感謝大家對大S的關心，目前因要帶大S回台，一家人仍在日本辦手續，希望屆時回台大家不要在機場搶拍。（看完整報導）

20案罷免提議書送件 中選會：2月28日前審定完畢

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，行政院2日已對選罷法罷免連署加嚴修法提出覆議。罷免國民黨立委的團體3日到中選會遞交提議書，中央選舉委員會表示，共收到20案罷免案送件，依公職人員選舉罷免法規定，接下來將請地方選委會於2月23日前查對並函復結果給中選會，而中選會應於2月28日前審定完畢，中選會指出，選罷法新法修正公布施行前，已向主管選委會提出罷免案仍適用修正前規定。立法院新會期3日開始報到，大罷免成為朝野立委關切議題，民進黨立委郭國文質疑國民黨是雙標黨，國民黨立委羅智強說，國民黨對罷免會嚴陣以待，民眾黨立委黃國昌則呼籲總統賴清德「三思，懸崖勒馬」。（看完整報導）

卓榮泰：公務機關全面禁用DeepSeek AI服務

DeepSeek AI被指有資安疑慮，行政院長卓榮泰3日表示，使用其服務所衍生資料上傳中國的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反個人資料保護、侵害個人隱私等疑慮，基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資通安全。行政院政務委員吳誠文則建議，學術研究用途也應下載後斷網使用較安全。（看完整報導）

北北基等16縣市4日留意10度以下低溫 未來一週注意保暖

受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率。這波強烈大陸冷氣團強度接近寒流，水氣逐漸減少，4日、5日屬於乾冷天氣型態，預估4日至5日清晨會是這波冷氣團最冷時間點，以台北氣象站為例，低溫有機會下探至10.8、10.9度。5日至7日冷氣團減弱，但由於水氣偏多，因此氣溫回升並不明顯。7日晚間至8日會有下一波強烈大陸冷氣團南下，影響至10日清晨。（看完整報導）

WBC資格賽台灣36人名單出爐 林家正孫易磊徐若熙入列

WBC資格賽台灣隊3日在台北大巨蛋開訓，目前集訓階段從35人增加為36人，集訓名單出爐，其中有9名旅外選手，包括投手莊陳仲敖、孫易磊、沙子宸等人。去年帶領12強奪冠的「台灣隊長」陳傑憲續任資格賽隊長；12強捕手林家正目前趕著回美國處理合約，是否會打資格賽仍有變數。「國防部長」張育成這次征戰資格賽，他表示身體狀況很好，並披上與前次經典賽一樣的18號球衣；睽違12年再披國家隊戰袍的野手陳子豪表示，入選很開心，接到電話時很感動，沒考慮就直接答應，希望表現給台灣球迷看。（看完整報導）

勞動基金賺逾兆元破紀錄 新制勞退、勞保也創新高

勞動基金去年大賺逾兆元，全年獲利新台幣1兆428億元，收益率為16.48%，打破記錄成歷史新高。其中新制勞退收益數為6989.7億元，收益率為16.16%，也都創新高成歷史紀錄，以目前參與收益分配有效帳戶估算，平均每名勞工帳面約可分紅5.49萬元。外界關注的勞保基金，113年全年收益數為1629.1億元，打破原本112年1100.9億的紀錄，收益率為18.13%，比98年18.21%收益率低，但也為歷史次高。勞動部勞動基金運用局3日表示，整體勞動基金有20%配置台股，而去年整體收益有45.5%來自於台股。（看完整報導）

川普凍結外援含台灣 俞大㵢：美解釋為暫停、非取消

美國總統川普日前下令國務院暫停大部分對外援助，以重新評估，其中也包括對台灣的軍援。駐美代表俞大㵢2日指出，美方行政部門向代表處解釋，新政府剛上來，希望確認這些援助沒有違反川普政府的政策，這是暫停、不是刪除、不是取消、也不是針對哪些國家，而是要統一了解之前政府提供的援助是不是符合現在的政策立場。對於暫停時間會多久，俞大㵢說，「他們跟我們彼此有了解」。（看完整報導）

和中國劃清界線 巴拿馬總統宣布將退出一帶一路

美國國務卿盧比歐2日上午與巴拿馬總統穆里諾展開長達兩小時的會談，鎖定中國和巴拿馬的關係，以及對美國的影響。穆里諾會後立即做出重大政策改變，宣布不續簽、退出中國的「一帶一路」，不過穆里諾尚未表示何時告知中國政府終止合約。穆里諾在會談中強調，他會繼續「真誠地」與美國合作，澄清任何懸而未決的問題，同時促進美國對巴拿馬投資的重要性，因為巴拿馬是拉丁美洲的重要商業中心。（看完整報導）

葛萊美獎碧昂絲首奪最佳專輯 主要得獎名單一次看

第67屆葛萊美獎2日在美國加州洛杉磯圓滿落幕，碧昂絲以「牛仔卡特」首度拿下年度最佳專輯大獎。碧昂絲是史上獲得葛萊美獎最多提名及最多獎座的藝人，然而在過去十多年，她屢次與最佳專輯獎失之交臂，如今終於得到認可，成為21世紀首位獲得該獎項的非裔女性，同時也是歷史上僅有的4位獲獎非裔女性之一。饒舌歌手肯卓克拉瑪則勇奪最佳年度唱片和最佳年度歌曲等大獎；創作歌手查普爾羅恩拿下最佳新人。（看完整報導）

開箱老照片》杏林子「俠風長流」

作家劉俠（筆名杏林子）12歲起因罹患類風濕性關節炎，身上關節逐一壞死，須以輪椅代步，但她一直勤於筆耕，以陽光與溫柔的筆觸鼓舞人心。她曾獲國家文藝獎章、當選十大傑出女青年，更於1982年成立「伊甸殘障福利基金會」，推動台灣身障權益發展，並曾任總統府國策顧問。2004年2月4日，劉俠逝世滿1週年，九歌出版社推出她的遺作「俠風長流─劉俠回憶錄」，她不向命運低頭的生命典範，透過這本書向世人做了最好的展示。（看完整報導）

Podcast》從經典金曲到巨星合體 周杰倫「嘉年華」演唱會精彩瞬間回顧

歌王周杰倫時隔7年，在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會，吸引無數歌迷共襄盛舉。周杰倫重現「黃金甲」、「本草綱目」等多首經典歌曲，並邀請特別嘉賓五月天、江蕙、動力火車同台獻唱，讓歌迷大飽耳福。全程參與演唱會的中央社記者王心妤，分享周杰倫演唱會觀後感。從演唱會舞台的架設、特殊的樂器演奏橋段，台上台下巨星雲集的高光時刻，一次為你揭曉！（收聽Podcast）



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