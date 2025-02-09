早安世界》亞冬運陳映竹競速滑冰摘銅 台灣史上首面獎牌
亞冬運陳映竹競速滑冰摘銅 台灣史上首面獎牌
台灣滑冰女將陳映竹，8日在2025哈爾濱亞洲冬季運動會女子競速滑冰100公尺項目，以10秒51成績拿下銅牌，也是台灣在亞冬運首面獎牌。陳映竹賽後表示一度不敢置信，她透露，看了大螢幕好幾眼，最後才相信是事實，雖然當下沒有哭，但心裡很激動，不僅離夢想更進一步，也證明當初決定是對的。陳映竹過去主戰場在滑輪溜冰，曾在世錦賽拿下6面獎牌，但因奧運沒有滑輪項目，懷抱著奧運夢的她，決定先調整目標順序，自2023年起轉往滑冰，並堅定朝自己的目標邁進。（看完整報導）
林昀儒高承睿WTT大滿貫賽奪亞軍 創台灣男雙最佳成績
台灣桌球好手林昀儒與高承睿首度搭檔男雙，一舉通過WTT新加坡大滿貫賽前4戰的考驗，闖進決賽。8日的決賽雖以0比3敗給中國組合王楚欽與林詩棟，亞軍作收，但仍締造台灣男雙歷史新猷。高承睿受訪時表示，畢竟是第一次搭配，所以很多東西還在磨合中，一場比一場越來越好，但他強調，首次搭配就可以拿下亞軍很開心。（看完整報導）
今低溫探6度 寒流10日白天起減弱
受到寒流影響，各地天氣非常寒冷。9日高雄以北、宜花東低溫下探7度到10度，苗栗也只有6度低溫，屏東為11度到12度，白天高溫會比前一日高一些，北部、東北部為14度到16度，其他地區18度到20度，降雨也會少一點，寒流預計影響到10日。氣象署表示，11日是未來一週最暖的一天，北部高溫約24度，中南部約23度到24度，東半部為22度到23度。（看完整報導）
中泰聯合聲明貶損台灣主權 外交部強烈抗議嚴正譴責
中國國家主席習近平6日會晤泰國總理貝東塔，雙方8日發表聯合聲明稱「台灣是中國不可分割的一部分」。外交部表示，相關文字嚴重悖離事實，重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，對中國政府一再散播貶損台灣主權言論，表達強烈抗議並予嚴正譴責。（看完整報導）
台灣登法國亞洲雜誌封面故事 主編：中共永遠無法控制台灣人靈魂
法國第一本亞洲議題季刊「亞洲雜誌」第二期以台灣為封面故事，以4大主軸向讀者介紹台灣：台灣認同的建構、認同與文化、台灣政黨光譜與角力，以及台海對戰分析。主編董尼德表示，他選擇台灣認同作為台灣封面故事切入點，「在我看來，認同可能就是台灣的未來。」他也強調台灣擁有亞洲最先進的民主，希望能更加強對外軟實力，以展現台灣真實的幸福面貌。（看完整報導）
網購國外手機藍牙耳機增750元審查費 NCC：國內販售品維修換新免收
近日有民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，被收取審查費引發關注。NCC於8日表示，這類自用申請案一年逾2萬件，需投入相當人力與資源審查，為反映行政成本才新增審查費每案750元，若是出國自用攜帶回來則不受影響。如果產品一開始是在國內購買的二級電信管制射頻器材，送到國外維修後再寄回台灣者，經出示相關維修證明文件，例如email截圖、客服文件等，不用收任何費用，維修方式如果是以換新品方式，同樣也適用。針對該審查費．國民黨立法院黨團書記長王鴻薇說，這是變相關稅，徒增人民負擔；國民黨立委廖先翔則已發文要求NCC暫停收費新制。（看完整報導）
高雄連續殺人分屍案 張嫌否認犯案嗆「槍斃我啊」
高雄發生3名7旬婦人遭連環殺害，但張姓嫌犯滅證後矢口否認，心防很重，就連高雄警察局長林炎田親自問訊，也難以取得自白，張嫌還回嗆「槍斃我啊」，全然無悔改畏懼之色，檢警決定暫不借提偵訊。由於張嫌拒絕認罪又早已滅證，警方改從鞏固蒐集現有罪證方向，努力讓其難逃法網，8日再打撈11塊屍塊，送至殯儀館供法醫鑑識確認身分，盼能蒐集更多證據。（看完整報導）
劉喬安涉詐欺毒品遭通緝 在波士頓被捕估3月遣返回台
美國移民官員和麻州警方宣布一名遭台灣通緝的女子於上月被捕。刑事局8日證實，女子身分確為台灣社運名人劉喬安，預估3月可遣返回台。劉喬安過去因參與太陽花運動而有「太陽花女神」之稱，後來因涉毒品、詐欺、侵占等案在台遭通緝，這次在川普政府打擊非法移民的行動中遭逮。（看完整報導）
高虹安涉詐領助理費案高院聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理
新竹市長高虹安被控於立法委員任內詐領助理費，台北地方法院依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，目前由台灣高等法院審理中。高院審理認為立法院組織法第32條第1項規定有違明確性原則，裁定案件停審，並聲請釋憲。憲法法庭裁定不受理，高院8日表示，本案回到承審合議庭續行審理。（看完整報導）
專題 / 台灣半導體供應鏈版圖擴張 串起歐洲晶片三角
歐洲距離亞洲遙遠，向來不是台灣廠商熱門的投資地點，但情況隨著台積電赴德設廠而有所不同，甚至牽動了版圖變化。台積電去年8月在德國德勒斯登設廠，矽實力觸角延伸歐洲，鄰近德國的捷克與波蘭，也燃起趕搭半導體製造列車的雄心，高喊串連台積電德國廠，打造歐洲晶片鐵三角。捷克和波蘭有哪些優勢？又有那些問題待克服？透過中央社「歐洲晶片三角」專題報導，帶您一起了解。（看完整報導）
開箱老照片》中影文化城揭幕
位於士林外雙溪旁、鄰近故宮與東吳大學的中影文化城，是中央電影公司打造的片場。占地1萬5千坪的園區裡，有仿擬中國各個朝代的建築與街道，許多古裝連續劇及電影，包含「八百壯士」、「包青天」、「刺客聶隱娘」等，都曾在這裡取景。中影文化城也開放遊客參觀，在民國97年休園之前，曾是家庭出遊與中小學生校外教學的必去景點。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》亞冬運陳映竹競速滑冰摘銅 台灣史上首面獎牌2025/02/09 07:12
- 2025/02/08 07:29
- 2025/02/07 07:08
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。