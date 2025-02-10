早安世界》白天明顯回暖明各地高溫22至25度 12日起全台轉雨

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白天明顯回暖11日各地高溫22至25度 12日起全台轉雨

中央氣象署指出，10日白天明顯回溫，北部、宜花高溫可回升至17至20度，中南部20至23度，日夜溫差可能達10度。11日白天將是未來一週最溫暖的一天，各地高溫約22至25度；12、13日起受水氣、東北季風增強影響，高溫約16至20度，低溫約14至16度。（看完整報導）

總統邀五院院長會商國政 盼以3大目標化解僵局

總統賴清德10日召集五院院長在總統府會商國政，據知情人士表示，在朝野僵局、院際紛爭難解之際，賴總統行使憲法賦予之職權，召開五院國政會商，將聚焦因應國內外政經局勢、增進院際協調合作、凝聚朝野共識以推動國政等3大目標，回應朝野爭議並釋出善意，盼以具體行動化解政治僵局。（看完整報導）

李安獲頒導演工會終身成就獎 喊「我生長在台灣」贏熱烈掌聲

美國導演工會獎舉行頒獎典禮，台灣導演李安獲頒終身成就獎。終身成就獎是頒給在劇情片導演領域取得卓越成就的導演，為美國導演工會最高榮譽。獲獎者由現任及歷任工會主席共同選出。李安發表感言時提到「我生長在台灣，如今站上這個舞台，就像是實現了美國夢」。（看完整報導）

輝達H100 GPU助陣 台灣新一代AI超級電腦5月開放服務

國科會規劃運用輝達H100 GPU打造新一代AI超級電腦，接棒「台灣杉二號」，預計5月先開放16 Petaflops的算力服務。台灣杉二號2018年建置時的主機架構設計與國際趨勢同步，採用輝達 V100 GPU，因考量AI發展及需求日益蓬勃，加上GPU規格愈加進步，國科會才打造台灣杉二號的接班人。官員表示，即將上線的新一代AI超級電腦，將可協助加速生成式AI、通用性AI運算以及應用，再加上繁體中文「可信任人工智慧對話引擎」，整合為一站式AI開發雲端服務平台。（看完整報導）

網購國外手機、藍牙耳機收750元審查費 NCC：不影響國內市價

NCC於2月起，民眾網購國外自用2部以下手機、藍牙耳機等第二級電信管制射頻器材進口，將新增每案審查費新台幣750元。外界關注這是否導致3C產品漲價，NCC表示，國內銷售業者憑審驗證明大量進口產品，非以供自用名義進口，無須繳納審查費，不會影響國內市場販賣價格。（看完整報導）

高雄連續分屍案3婦受害 警協同市府擴大搜查垃圾車焚化爐

高雄7旬婦人連環分屍案，警方9日已與環保局等單位合作，擴大搜查焚化爐等地，並持續打撈作業。有媒體報導指出恐有第4名被害人，高雄市警察局表示，經查詢訊息指出有另一名女性，目前已確認該女平安、非失蹤人口，被害人確認只有3位。先前撈到18塊人體組織送驗，目前已檢出趙婦、張婦人體組織，全案朝連續殺人分屍案偵辦。（看完整報導）

日本埼玉天坑救援13天遇積水毒氣3障礙 改往下水道搜救失聯司機

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成卡車掉落，事發當下掉落坑內的74歲男性駕駛目前生死未卜，消防單位近2週以來面臨坑內積水、土壤脆弱、管路充斥有毒氣體硫化氫等挑戰，導致搜救失聯駕駛並不順利，9日決定將放棄在「天坑」內搜救失聯駕駛，評估更換地點搜索。（看完整報導）

紐約郵報：川普稱與蒲亭通話 討論結束俄烏戰爭

紐約時報報導，美國總統川普表示已與俄羅斯總統蒲亭通話，討論結束烏克蘭戰爭。這場戰爭即將於2月24日滿3年，川普透露與蒲亭一直保持著良好關係，且已有結束戰爭的具體計畫，但並未說明細節。川普表示：「我希望一切能快點結束。每天都有人死去。在烏克蘭的這場戰爭非常糟糕。我想結束這該死的戰爭。」（看完整報導）

出身工人階級 古巴之子盧比歐成首位拉丁裔美國務卿

美國國務卿盧比歐成為美國史上第一位拉丁裔國務卿，他的崛起之路是典型美國夢，爸爸是飯店酒保，媽媽兼差刷地，兩人在西邁阿密工人社區拉拔一家子。如今盧比歐出人頭地，靠的不只是愛拚才會贏的信念，還有他大爆發的企圖心。盧比歐的國務卿人事案獲參議院無異議通過，未來媒體會如何評價兩黨都高度期待的盧比歐，端看他除了高執行力，還能否加碼拿出從西邁阿密千錘百鍊到華府的彈性身段。（看完整報導）

日本櫻花最新預測 福岡3月20日或東京3月24日搶先開

日本氣象株式會社公布今年第3次櫻花開花預測，日本多數地區開花時間，可能和往年差不多或來得晚，例如東京、大阪與名古屋等地跟往年差不多；京都、福岡預料將較往年來得晚開花。根據預測，東京可能搶先日本各地在3月24日開花、4月1日盛開；大阪跟京都可能在3月29日開花、4月5日及6日盛開；福岡可能在3月25日開花、4月3日盛開。（看完整報導）

開箱老照片》劉德華為第100部電影阿虎宣傳

「阿虎」是港星劉德華的第100部電影，片中劉德華飾演一名拳擊手，因為在泰國打假拳時，誤把對手打死入獄，出獄後為了女兒重回拳壇挑戰拳王的故事，但最後死在擂台上。劉德華以「阿虎」精采演技入圍第20屆香港金像獎最佳男主角獎，但當年碰到「臥虎藏龍」、「花樣年華」等強片競爭，最後由港星梁朝偉以「花樣年華」拿下影帝。（看完整報導）

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