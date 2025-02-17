早安世界》本週2波冷氣團先濕後乾 22日起防局部10度低溫

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本週2波冷氣團先濕後乾 22日起防局部10度低溫

中央氣象署預報本週台灣將受兩波冷氣團影響。首波自17日起至19日，北部及宜蘭有較大雨勢，中部以北高溫僅16至18度。第二波自21日至23日，強度較強且偏乾冷，22日起近山區平地可能降至10度。（看完整報導）

網站刪不支持台獨 美國務院：按例對外說明美台關係

美國國務院13日更新官網美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字，引發關注。國務院強調對台政策不變，支持台灣國際參與，並維持台海和平。另外，美國也更新美中關係頁面，指責中國操縱國際組織，反映對中政策強硬。（看完整報導）

美日韓外長首會晤 反武力改變台海現狀、挺台國際參與

美日韓外長15日首度會晤，三人強調維護台海和平穩定的重要性，反對片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，並支持台灣有意義地適當參與國際組織。相較於去年2月的三國外長聲明，支持台灣國際參與是今年的新增內容。（看完整報導）

台灣燈會交通癱瘓惹民怨 機捷增加班車等新疏導措施一次看

2025台灣燈會遭批評，有民眾指桃園大眾運輸被搭到「癱瘓」，15日擠在機捷月台近1小時，也等不到計程車。桃園市政府16日表示，將持續擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施，縮短民眾等候時間。（看完整報導）

川普批台灣搶生意擬修晶片法補助條件 台積電可能因應策略一覽

美國總統川普點名台灣搶走美國的晶片生意，揚言修改「晶片法案」補助條件，壓迫台灣半導體產業，也對台積電步步進逼。近來市場流傳3種台積電可能採取的策略，帶你一次了解。（看完整報導）

英特爾美國廠傳拆分業務 台積電、博通分別接手

「華爾街日報」報導，美國晶片製造大廠英特爾可能分家，由台積電及美國博通公司接手。英特爾走向沒落的主因在於晶片製造技術落後，進而被台積電和韓國三星電子超越，在最具代表性的CPU市場也面臨美國超微等競爭對手，後來更錯過AI產業熱潮，導致資金大舉流向輝達AI晶片。（看完整報導）

新光三越氣爆傳施工工班是派遣工 本部長：廠商均須合法且簽約

新光三越台中中港店13日氣爆，外傳當天施工工班為派遣工，新光三越16日回應，施工廠商有規範，均須合法廠商且簽約，將配合檢警釐清肇因，並不斷重申，新光三越比任何人更想知道真相。（看完整報導）

高雄「吉伊卡哇」3可愛合體說再見 23天展期吸逾600萬人潮

為期23天高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」活動16日閉幕，由高雄市管樂團以卡通動漫組曲揭開序曲歡送「吉伊卡哇」3隻小可愛，現場沿岸吸引上萬民眾一同歡送。（看完整報導）

無懼跨境鎮壓 8流亡來台港人將參加香港議會選舉

海外港人4日啟動香港議會選舉，8名流亡台灣的香港人15日舉行記者會宣布參選。這幾名宣布參選的港人因而身分曝光，他們坦言，未來勢必將承受法律跟安全風險，但為了持續在海外為香港民主發聲，仍決定挺身而出。（看完整報導）

NBA灌籃大賽Mac McClung爆扣4次都滿分 史上首位三連霸

NBA明星週15日進行三分球及灌籃大賽。邁阿密熱火後衛球星赫洛（Tyler Herro）拿下三分球大賽冠軍；奧蘭多魔術麥克隆（Mac McClung）整場扣籃大賽4次拿到滿分，締造NBA灌籃大賽史上首次三連霸。（看完整報導）

開箱老照片》台灣馬拉松傳奇許績勝

1989年2月17日，在日本名古屋大學深造的長跑好手許績勝，回台參加第4屆台北國際馬拉松，在記者會與吉祥物「愛跑的孫悟空」合影。許績勝1989年參加第4屆台北國際馬拉松，跑出2小時17分15秒的成績，打破全國紀錄。1995年他參加日本三大菁英馬拉松之一的別府大分馬拉松，共有277位來自世界各國的好手參賽。許績勝最終以2小時14分35秒的成績名列第6，再次刷新自己的紀錄。這個成績至今仍是國內馬拉松選手難以跨越的高牆，因而被稱作「許績勝障礙」。（看完整報導）

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