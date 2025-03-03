早安世界》今仍是好天氣 明起北部降溫至15度濕冷到週末
3日仍是好天氣 4日起北部降溫至15度濕冷到週末
交通部氣象署表示，3日白天北台灣高溫約攝氏28至30度，中南部氣溫可達32至34度，下午開始鋒面接近台灣，中部以北及宜蘭地區轉有零星短暫陣雨。4日冷空氣增強，白天北部高溫降至約20到24度，入夜低溫約15至17度。北台灣從4日起整週偏濕冷，雖然水氣充足，然而冷空氣不太強，高山溫度可能都在0度以上，降雪機會不高。（看完整報導）
防公務職場霸凌修法 2個月內完成調查、行為人先調職
公務人員安全及衛生防護辦法修正草案明定職場霸凌申訴程序，涉案情節重大的霸凌行為人須先調整職務，調查小組應於2個月內完成調查，且不得對申訴人秋後算帳。保訓會表示，修法預計4月底前提出草案、5月送到立法院。（看完整報導）
醫師工會不滿住院醫薪資公定價說 盼修醫療法留才
急診壅塞問題延燒，有公立醫院近期提出住院醫師薪資「公定價」，引起醫師工會反彈。工會指出現今就業市場途徑多元，大型醫院吸引力下降，醫院提升住院醫師待遇才能改善狀況，呼籲衛福部加快推進醫療法修法，從制度面保障醫師權益，挽救醫師大舉流失的棘手困境。（看完整報導）
22人進罷免二階連署 至少16立委一階結果9日前揭曉
各地罷團推動連署罷免，中選會審議共19名國民黨立委、停職的新竹市長高虹安、兩名民進黨南投縣議員的罷免提議通過一階審核；未通過的9件民進黨立委罷免提議待補件。根據選罷法規定，中選會須在收到罷免提議書後25天內查對提議人名冊，3日至9日至少還有3名民進黨立委、13名國民黨立委的一階審議結果出爐。（看完整報導）
歐洲領袖齊聚倫敦開峰會 盼強化支援烏克蘭力道
烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普於白宮會面不歡而散後，法國、德國、丹麥、義大利等十多位歐洲國家領導人2日齊聚英國倫敦舉行危機會談，重申各國為烏克蘭實現長久和平的協議。英國與烏克蘭簽署22億6000萬英鎊（約新台幣935億元）貸款協議，支持烏克蘭提升國防能力。英國首相施凱爾表示，「是時候團結起來確保烏克蘭獲最佳結果、保衛歐洲安全」。（看完整報導）
庫德工人黨宣布願與土耳其政府停火 可望結束40年叛亂
中東武裝團體庫德工人黨領導人歐加蘭2月27日提議放下武器並且解散，這個組織隨後於3月2日宣布與土耳其政府立即停火，是這場長達40年叛亂的重大進展。庫德工人黨盼政府給予歐加蘭更多自由，以便領導解除武裝的進程。土耳其總統艾爾段表示，除非庫德工人黨履行解散承諾，否則將繼續打擊。（看完整報導）
日本岩手山林火災燒5天 規模恐超越1992年紀錄
日本東北部岩手縣濱海城鎮大船渡市2月26日發生的山林火災已延燒5天，截至3月2日上午6時，燒毀面積達約1800公頃，範圍可能再增加，將超越1992年北海道釧路市燒毀1030公頃土地的林野火災。這次野火已蔓延至三陸町綾里地區的北側與西側，估計至少84棟建築物受波及。（看完整報導）
哈瑪斯拒延第1階段停火 以色列中止人道物資入加薩
哈瑪斯1日拒絕以色列延長加薩第1階段停火規劃，以色列則宣布中止對加薩走廊提供人道援助物資。以色列表示，不接受「不釋放以方人質」的停火協議，若哈瑪斯執意拒絕，將面臨其他後果。哈瑪斯抨擊以色列中止人道援助為「戰爭罪」且違反停火協議，堅持推動停火協議第2階段。（看完整報導）
火腿交流賽萬波中正、清宮幸太郎接連開轟 8比0擊敗兄弟
日本職棒火腿鬥士隊2日在台北大巨蛋與中信兄弟打交流賽，靠著2局下萬波中正3分砲、清宮幸太郎2分砲，最終以8比0擊敗中信兄弟、奪2連勝。火腿隊總教練新庄剛志表示感受到台灣球迷享受棒球運動、認真為球員加油，令人感動。萬波中正透露準備交流賽時與古林睿煬分享很多台灣棒球和相關事物、感情越來越好，期待古林睿煬未來表現。（看完整報導）
美國太空飛行器「藍色幽靈」登陸月球 第2家民營企業締壯舉
美國新創太空公司的「藍色幽靈任務1號」2日成功登陸月球，成為第2家民營企業登月壯舉，其攜帶10台儀器，包括月球土壤分析儀、耐輻射電腦，計劃運行一整個月球日（相當於地球上的14天）、3月14日捕捉日全食的高解析度影像。（看完整報導）
開箱老照片》台灣第一家計程車公司
在計程車出現以前，日治時期的台灣已有計時收費的包車服務，只是當時汽車尚未普及，較具規模的計程車服務，直到1959年台灣計程汽車公司成立時才出現。這家公司在創立之初有40輛汽車，採白頂紅色車身塗裝，欲乘車者可以打電話到台北東門、西門、重慶北路的停車站叫車，也可在路邊招車。（看完整報導）
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- 早安世界》今仍是好天氣 明起北部降溫至15度濕冷到週末2025/03/03 07:50
- 2025/03/02 07:35
- 2025/03/01 07:14
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