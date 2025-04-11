早安世界》川普暫緩75國對等關稅90天台灣在列 中國稅率增至145%

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川普暫緩75國對等關稅90天台灣在列 中國稅率增至145%

美國總統川普9日宣布，高額關稅措施暫緩90天實施，在此期間僅實施10%的對等關稅，但對中國徵收的關稅提高至145%，立即生效。外交部長林佳龍證實台灣被列在暫緩實施的75國名單之中，他表示，「我們已經做好準備」，也建立溝通管道，現在多了90天時間可以更詳細、深入地談台美經貿合作。至於川普為何暫緩對等關稅，金融時報等外媒分析，債市混亂、摩根大通執行長戴蒙示警，是讓川普決定暫時收手的關鍵。同時，歐盟也擱置反制措施90天，執委會主席范德賴恩說，「我們想給協商一個機會」。（看完整報導）

對等關稅暫緩90天 台股收漲1608點創史上最大漲點

川普暫緩高額對等關稅的消息激勵美股飆漲，連日重挫的台股10日跟著強力反彈，終場暴漲1608.27點，大幅改寫台股收盤漲跌紀錄，終場收在19000.03點，成交值新台幣1974.94億元。台積電、聯發科和鴻海3大權值股皆強攻漲停，10大千金股也全面以漲停作收。（看完整報導）

川普對等關稅前夕拉貨潮 首季出口1295.8億美元創高

美國對等關稅驅動廠商提前拉貨潮，加上AI動能不墜，我國財政部10日公布3月出口495.7億美元，創下歷年單月新高，帶動首季出口金額達1295.8億美元，為單季最高成績。另外，美國將對從中國進口的小額包裹加徵關稅，財政部官員透露，此舉可能會使中國貨品從台灣違規轉運的情況增加，或造成國內製造業不公平；財政部正在思考是否調整台灣新台幣2000元以下小額包裹免稅優惠措施。（看完整報導）

政院通過880億因應對等關稅方案 申請辦法14日公布

因應美國關稅新政，行政院會10日通過新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，透過外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等多項措施，協助受衝擊的工業、農業及其他產業，申請辦法14日公布。此外，5月報稅季將至，財政部表示，正在研議將今年報稅季延長至6月底。（看完整報導）

下波鋒面12日報到中部以北防大雨 13日起東北季風增強轉涼

氣象署表示，下一波鋒面預計12日至13日清晨影響台灣，中部以北有局部大雨。13日白天鋒面通過後東北季風接力影響，北部整天氣溫約攝氏17至24度、南部21至26度。14日起天氣好轉，白天高溫上看30度，但夜晚清晨受輻射冷卻影響，與白天溫差偏大。（看完整報導）

陸籍人士須補喪失原籍證明反彈大 陸委會：4情況可具結

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，引起質疑聲浪。陸委會10日表示，經與移民署研商後，初步認定有幾項狀況可具結替代，包含赴陸恐怕會有人身安全疑慮、因重大傷病行動不便者等。陸委會強調，將會持續蒐集、彙整無法赴陸處理喪失原籍證明的事由，進行滾動式檢討。（看完整報導）

李在明韓東勳宣布參選 韓國總統大選揭開序幕

韓國憲法法院4日裁決尹錫悅彈劾案成立，即刻免職，韓國將於6月3日舉行總統選舉。執政黨國民力量黨前代表（黨魁）韓東勳、最大在野黨共同民主黨代表李在明10日分別宣布參選，不過，李在明的參選資格可能因為他涉及多起司法案件而面臨不確定性。（看完整報導）

廣末涼子踢傷護理師 日檢聲請羈押獲准

日本女星廣末涼子8日涉嫌用腳踢女護理師，導致對方受傷，遭警方逮捕。檢方10日向法院聲請羈押，已獲批准。富士新聞網報導，據相關人士透露，廣末主動配合接受藥檢，結果顯示她體內並沒有檢出興奮劑等任何違法藥物，住宅內也沒有發現任何違法藥品。警方表示，將進行更詳細的鑑定。（看完整報導）

多明尼加夜店屋頂坍塌事故 增至218人喪命

多明尼加首都聖多明哥熱門夜店Jet Set於8日凌晨發生屋頂坍塌事故，釀成嚴重傷亡，救援行動負責人今天表示，死亡數已攀升至218人。當局稍早發布的官方聲明指出，「找到更多生還者的所有合理可能性」已不存在，因此作業重點將轉向搜尋遺體。罹難者不乏許多知名人士，包含歌手培瑞斯、前美國職棒大聯盟MLB球員多特爾和布朗柯。（看完整報導）

影片／鄭宗哲大聯盟初登場 腰帶秀國旗

旅美好手鄭宗哲9日在美職大聯盟生涯首次登場，電視主播介紹他來自台灣，是本季第一位升上大聯盟的台灣球員。鄭宗哲身穿71號球衣，腰帶上印著國旗出賽，擔任匹茲堡海盜隊先發游擊手、第9棒。他2次上場打擊，一次左外野高飛球接殺，一次靠三壘手失誤上壘，8局下教練換代打，鄭宗哲退場。（看完整報導）

開箱老照片》台北捷運淡水線正式營運

今日穿梭大台北、載運無數通勤族與觀光客的捷運淡水線，昔日其實是火車奔馳的台鐵淡水支線。1988年，台北捷運系統正式動工，歷經9年建設，「淡水－中山」段於1997年3月28日通車，開放民眾試乘2週後，於4月11日開始正式收費營運。（看完整報導）

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