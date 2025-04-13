早安世界》季風影響氣溫下降 中部以北、東部今高溫僅約22度
季風影響氣溫下降 中部以北、東部今高溫僅約22度
中央氣象署指出，13日清晨鋒面通過，東北季風增強，各地可能都有降雨，白天開始水氣減少，東部、東南部以及中南部山區有短暫雨，其他地區為多雲的天氣型態，不過高溫下降，中部以北、東半部高溫落在攝氏22度到23度。14日東北季風減弱，一直到17日天氣穩定，是晴到多雲的天氣型態。（看完整報導）
台美視訊商議對等關稅 賴總統：談判過程順利
台灣經貿談判團隊11日與美國相關官員進行視訊會議，就對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制在內等經貿議題交換意見，近期也將再協商。總統賴清德表示，談判過程順利，也強調面對美國對等關稅的衝擊不用太恐慌，台灣的經濟產業韌性已經存在。行政院長卓榮泰11日指示，攸關協助業者的特別條例最快17日送行政院會通過，美方在意台灣或其他國家是否成為中國產品洗產地的管道，台灣一定要肩負起反傾銷、反洗產地運動，擦亮MIT招牌。（看完整報導）
金管會：美關稅政策仍有變數 穩定股市3措施延長1週
金管會表示，觀察台股走勢，國安基金宣布進場、外資轉為買超、上市櫃公司庫藏股大增，顯示投資人信心已逐漸恢復，但美國關稅政策及國際各國的動向，短期內仍具有極大不確定性，為維持資本市場的穩定，放寬其他多元擔保品可補繳融資自備款或融券保證金差額、調降每日盤中借券賣出限額至3%、最低融券保證金成數調整為130%等3項穩定股市措施延長1週，實施至18日止。（看完整報導）
關稅戰只是第一步？川普擬藉海湖莊園協議重塑全球貿易
美國總統川普關稅政策引發全球股市動盪，外界認為川普翻轉二戰後美國自由貿易理念的舉措，可能出自所謂「海湖莊園協議」。它並不是正式的協議，而是一份「重建全球貿易體系指南」的論文，核心理念之一是要求其他國家貨幣升值，以提高美國出口競爭力，實現此目標的機制是透過大舉加徵關稅和撤回美國安全保護傘，迫使貿易和投資夥伴就範。然而，專家認為，海湖莊園協議的後果可能嚴重破壞全球金融體系。（看完整報導）
中國拉攏歐洲抗美關稅 法媒：「假朋友」恐摧毀產業
面對中美貿易戰，中國國家主席習近平呼籲歐盟「共同抵抗」，企圖拉攏歐洲。法國財經媒體迴聲報分析，歐中看似有合作抵禦關稅困難的可能性，但這種策略可能讓川普更加惱怒。法國經濟學家指出，若無法進入美國的中國過剩貨物湧入歐洲，恐將因低廉成本摧毀歐洲產業。（看完整報導）
何姓助理涉共諜案 吳釗燮辦公室：去年3月已離職、支持依法嚴辦
台北地檢署偵辦共諜案，11日搜索並約談國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的何姓助理，訊後聲押禁見獲准。吳釗燮辦公室回應，何姓助理去年3月離職，支持司法依法嚴辦。外交部說明，何姓助理2018年2月進入外交部任職、2024年4月離職，外交部在獲悉相關案件資訊的第一時間已移送政風處啟動調查。（看完整報導）
大阪世博今開展 首採無現金交易、巨型鋼彈現身
2025年世界博覽會13日開展，金氏世界紀錄認證為世界最大木造建築的「大屋根」將正式亮相，象徵世博「多元而統一」的理念，使用的木材蘊含福島縣林業在311東日本大地震後的復興希望。中央社整理大阪世博亮點、必逛場館，以及觀展注意事項。（看完整報導）
國健署擬放寬B、C肝篩檢至40歲 力拚7月上路
為達消除肝病目標，衛福部提供45至79歲國人終身一次免費B、C肝篩檢。國健署長吳昭軍表示，將把篩檢年齡下修到40歲，預計投入新台幣3億元經費，至少100萬人受惠；新制力拚今年7月上路。（看完整報導）
登山安全守則一次看 行前必備裝備清單、迷路謹記4原則
台灣擁有超過200座3000公尺以上的高山，登百岳活動風氣日盛，越來越多民眾走出戶外，在此同時，山域事故、山難事件不時傳出。登山並非毫無風險的活動，如何親近山林後平安回家，人人皆須做好準備，中央社整理登山安全守則，供讀者參考。（看完整報導）
歐威爾「1984」台文版問世 譯者周盈成：證明台語也能讀經典文學
英國作家喬治‧歐威爾的名著「1984」台文版近日問世，譯者周盈成自2020年起翻譯，去年中完成近380頁、約16萬字的譯本。周盈成表示，這次的嘗試證明把外文作品翻譯成台語是可行的，以台語為母語者不必透過中文譯本，也能接觸世界經典文學。（看完整報導）
開箱老照片》嘻哈團體麻吉MACHI掀台饒風潮
嘻哈團體「麻吉MACHI」2003年由黃立成領軍成立，以融合美式嘻哈與台語歌詞的獨特音樂風格，迅速席捲全台。團員中最引人注目的莫過於當時年僅13歲的「麻吉弟弟」周立銘，小小年紀就能唱得一口流暢台語饒舌，令人印象深刻。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》季風影響氣溫下降 中部以北、東部今高溫僅約22度2025/04/13 07:37
- 2025/04/12 07:25
- 2025/04/11 07:22
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。