早安世界》本週西半部高溫上看31度 16日前日夜溫差可達15度
本週西半部高溫上看31度 16日前日夜溫差可達15度
氣象署表示，本週白天氣溫偏高，西半部白天攝氏29至31度。14日東北季風減弱，14至17日各地大多為晴到多雲。另外，14至16日因輻射冷卻作用，日夜溫差可達15度，且濕度低、偏乾；18日起水氣增，白天氣溫偏高且較為悶熱。（看完整報導）
14日將說明半導體關稅進展 川普：我們會非常明確
美國海關與邊境保護局11日發布更新指引，列出20項豁免項目，包括電腦及其周邊配件，二極體、電晶體等半導體元件，半導體製造相關設備、積體電路及智慧型手機等，回溯至美東時間5日凌晨起，報關時免適用對等關稅。美國總統川普12日被問到部分電子產品被列入對等關稅豁免項目，以及美國準備課徵半導體關稅等議題，他回應，「週一會告訴你答案，我們會非常明確。」（看完整報導）
尹錫悅內亂案今首開庭 若罪名成立最重可判死刑
韓國前總統尹錫悅內亂刑事案第1場庭審14日登場，尹錫悅將出庭。他去年12月一夜之間戒嚴又解嚴，讓韓國陷入政治動盪。這場戒嚴行動導致尹錫悅不久後遭國會彈劾；憲法法院並於今年4月4日通過彈劾，即刻將尹錫悅免職，並將面臨內亂指控的刑事審判。一旦被定罪，尹錫悅有可能被判無期徒刑甚至死刑。（看完整報導）
卓榮泰：880億元補助時間與內容將延後1週公布
台灣毛豆約2成銷美，屏東為全台最大產地。因應美國關稅調整，行政院長卓榮泰13日在位於屏東縣長治鄉的高雄區農業改良場，與毛豆業者進行座談，他指出，由於美方政策仍在變動，將延後1週公布880億元特別條例的補助時間與內容。（看完整報導）
美網紅擁400萬人氣行銷台灣 迪化街、 101前熱舞觀看數破百萬
觀光署與中華航空合作，邀請粉絲達400萬的美國網紅懷特、史帝加爾與吉布生代言台灣，擴大台灣在年輕族群的知名度。一則懷特與史帝加爾在台北市迪化街拍攝的影片，結合功夫與舞蹈，觀看次數超過160萬。兩人在台北市巷弄，背景為台北101的經典台灣風景的舞蹈影片，觀看次數則超過140萬。（看完整報導）
大阪世博周邊創意無極限 醜萌「脈脈」要你打開荷包
2025年世界博覽會（大阪世博）13日正式開幕，上午9時開放入場之前入口閘門處已大排長龍，其中來自千葉縣的52歲男子12日上午10時就先抵達會場外，並在當晚領到入場號碼牌1號。有多達1萬人上午站在代表性建築「大屋頂環」合唱迎接來訪的遊客，場面相當壯觀。從巨大塑像到下水道孔蓋，醜萌的吉祥物「脈脈」在大阪世博會場內幾乎無所不在，最擅長製作周邊的日本人更是發揮創意，從玩偶、鑰匙圈到聯名球鞋，甚至還與知名漫畫「七龍珠」等合作，推出限定周邊商品。（看完整報導）
全台1.3萬間超商打造成戰時樞紐？府：現階段尚無規劃
英國「衛報」指出政府規劃將全台1.3萬間超商打造成「戰時樞紐」，用途包括發放應急物資等。總統府說，在全社會防衛韌性委員會討論時，大賣場業者分享921救災角色與經驗，也有委員提議參酌國際經驗加入民間通路合作，這些意見都是重要參考，惟目前政府尚無如媒體報導的具體規劃。（看完整報導）
5月報稅季將開跑 多口之家、單身族減稅紅包一次看
5月報稅季將至，680萬名綜所稅申報戶須留意今年報稅變革，基本生活費、免稅額、標準扣除額與特別扣除額均調升，其中房租支出改列特別扣除額並擴大扣除上限，幼兒學前扣除額亦放寬，加上稅率級距變動，單身小資族、多口之家均將受惠，退休族退職所得免稅額也一併拉高，彙整減稅紅包一次看。（看完整報導）
專題／桃園捷運綠線坑口至藝文中心預計明年通車 轉高鐵、出國更便利
桃園捷運在機場捷運部分運量雖有大幅成長，但路線仍嫌偏遠，施工中的綠線坑口至藝文特區北段7站預計民國115年通車，屆時將能藉由坑口站轉乘機捷線至台北車站、桃園國際機場、高鐵桃園站等，不但能跨縣市到雙北搭捷運，也能轉乘高鐵、搭機。（看完整報導）
古林睿煬23日一軍初先發 火腿總教練新庄剛志：台灣超級明星
日職北海道日本火腿鬥士隊總教練新庄剛志13日接受日媒訪問時表示，「來自台灣的超級明星」古林睿煬狀態已經準備好，23日將迎來日職生涯一軍初先發登板，在火腿隊主場迎戰樂天金鷲隊。（看完整報導）
開箱老照片》台灣首家國際連鎖飯店 台北站前希爾頓落成
你知道台灣第一座5星級國際連鎖飯店在哪裡嗎？1973年4月14日，台北市希爾頓飯店（今凱撒大飯店）落成，15日起局部營業。落成之初，20層樓的希爾頓飯店是全台最高建築，因此成為不少人約見面時的顯眼地標。有關單位也利用這棟大樓的高度優勢，設置火警閉路電視台、地震儀等觀測儀器，甚至曾有空軍防砲班進駐。（看完整報導）
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- 早安世界》本週西半部高溫上看31度 16日前日夜溫差可達15度2025/04/14 07:26
- 2025/04/13 07:37
- 2025/04/12 07:25
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