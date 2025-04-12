早安世界》今白天偏暖熱好天氣 晚間鋒面通過留意短延時強降雨
今白天偏暖熱好天氣 晚間鋒面通過留意短延時強降雨
中央氣象署表示，11日鋒面開始接近，上半天天氣穩定，各地高溫落在攝氏28度到32度左右，但中部以北、東北部及東部地區有零星短暫陣雨機率，下午起鋒面更為接近，晚上各地都有陣雨或雷雨。13日星期天受東北季風影響，各地高溫略降，約22度到25度左右，晚上僅有15度到18度。（看完整報導）
因應美國對等關稅 總統赴台中與機械產業座談
因應美國實施對等關稅，總統賴清德11日到台中與機械器具業者座談，廠商關切出口拓銷展覽、出貨銷美運輸安排、防範洗產地與原產地搭配機制等議題。另外，行政院長卓榮泰在立法院專案報告指出，若被加徵超過30%以上稅率，美國自台灣進口將減少21%，台灣將面臨轉單、產能過剩的風險。（看完整報導）
中國出手反制 12日起對美國商品加徵關稅提升至125%
美國對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%，中國11日發布公告，12日起將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率從84%提高至125%，且若美國後續再對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。中國國家主席習近平11日對關稅戰做出首次表態，他表示，打關稅戰沒有贏家，中國不畏懼任何無理打壓，會集中精力辦好自身的事。（看完整報導）
中資背景宏泰貨輪涉毀台澎海纜 中國籍船長遭起訴、7船員遣送出境
中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，台南地方法院檢察署查出貨輪電子海圖有海纜位置，中國籍王姓船長卻指示下錨拖行，且未供出幕後指使，依法起訴王姓船長；船上另7名船員涉案證據不足，不予起訴，將遣送出境。海巡署表示，將持續結合跨部會能量，列管具中資背景的權宜次標準船，嚴密監控以守護海域安全。（看完整報導）
韓國研發真空管高速列車 首爾到釜山只要20分鐘
韓國國土交通部9日表示，將正式開始研發「真空管高速列車」（Hypertube）的懸浮及推進技術。韓國鐵道技術研究院自2009年開始進行此項研發計畫，今年起至2027年為止，韓國政府預計投入127億韓元（約新台幣3億元）預算開發。若開發成功，首爾至釜山路段僅須時約20分鐘，約為現行高速列車KTX（1小時52分鐘）的1/5。國土部表示盼藉由Hypertube，實現更環保、更快速的交通方式，縮小城鄉差距。（看完整報導）
病況穩定卻不出院 健保擬修法明列不給付
「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」已12年未修，健保署盤點5修改面向，包含公平締約、法規鬆綁、資訊對等、擇優特約、授權明確，盼今年底前完成修正。其中，針對病情已穩定卻遲不出院或轉院的患者，擬改明列「保險不予給付或減少給付」，以避免患者長期住院拒絕出院等狀況，讓醫院有法源可說明後續會改為自費或部分自費。（看完整報導）
金融時報：中共軍委副主席何衛東涉貪腐已遭免職
英國媒體金融時報報導，身兼中共政治局委員與中央軍委副主席的何衛東近日接連缺席活動，消息人士指出，何衛東已被免去職務，原因與涉及貪腐有關，並且從被拘留後一直在接受當局審訊。何衛東的去職是中共軍方高層官員涉嫌腐敗下台的最新案例，而何衛東的職務比上一個遭停職檢查的中央軍委政治部主任苗華更高，顯示何衛東免職的性質更為嚴重。（看完整報導）
韓國鐵路工程崩塌1受困1失蹤 周邊居民撤離
韓國興建中的鐵路新安山線於京畿道光明市的部分區間，10日晚間發現結構物龜裂而全面停工，11日下午3時許崩塌，事故發生時現場17名工人中有5人失聯，其中3人之後取得聯繫，1名工人雖聯絡上但受困於地下，剩餘1人仍失蹤。光明市為避免進一步崩塌事件發生，已對周邊居民發出避難命令。（看完整報導）
射擊世界盃台灣混雙奪冠 楊昆弼劉宛渝PK戰5比4擊退澳洲
2025年射擊世界盃阿根廷站10日進行不定向飛靶混雙賽，台灣代表隊楊昆弼與劉宛渝攜手，在延長PK賽以5比4擊敗澳洲強敵，勇奪金牌，這是兩人合作以來首面世界盃混雙金牌。（看完整報導）
澎湖漁民撈起化石證實是遠古丹尼索瓦人 數萬年前分布台灣
國立自然科學博物館攜手國際團隊展開研究，透過「古蛋白質序列分析」，發現館藏澎湖原人化石屬於「丹尼索瓦人男性個體」，證實古人類族群丹尼索瓦人曾分布至台灣。澎湖原人下顎骨化石來自台灣海峽澎湖水道，漁民在進行底拖作業所撈起，年代距今約在19至13萬或7至1萬年，它是具有直立人特徵的台灣最古老人類化石。（看完整報導）
開箱老照片》台灣首座地熱電廠 清水地熱供電
台灣在1960年代展開地熱探勘，並於1979年在宜蘭縣清水地熱區興建第一座地熱發電試驗廠，不過因地熱井水質含碳酸，導致結垢阻塞及管線鏽蝕問題，清水電廠於1993年關廠。直到近年再生能源需求日增，在政策引導與民間資源投入之下，清水地熱於2021年重啟商轉。（看完整報導）
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- 早安世界》今白天偏暖熱好天氣 晚間鋒面通過留意短延時強降雨2025/04/12 07:25
- 2025/04/11 07:22
- 2025/04/10 07:30
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