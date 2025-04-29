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圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
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早安世界》中選會公布50立委罷免案二階連署截止日 最早5/2最晚6/24

2025/4/29 07:54（4/29 08:03 更新）
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圖為罷免團體在中正紀念堂高舉「大罷免」旗幟。（中央社檔案照片）
圖為罷免團體在中正紀念堂高舉「大罷免」旗幟。（中央社檔案照片）
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中選會公布全國50立委罷免案二階連署截止日 最早5月2日最晚6月24日

中選會公布全國50立委罷免案二階連署截止期限，35位泛藍立委罷免案連署期間集中在5月初至5月中截止，最早截止的是國民黨籍台東縣立委黃建賓5月2日，最晚為國民黨籍基隆市立委林沛祥5月23日。民進黨立委罷免案多數落在5月底至6月中截止，最早截止是平地原住民立委陳瑩、山地原住民立委伍麗華，均為5月31日，最晚為宜蘭縣立委陳俊宇6月24日。（看完整報導

罷免提議涉偽造 國民黨新北基隆黨部遭搜索

檢調查辦罷免案涉不實連署，28日搜索國民黨新北市及基隆市黨部，帶走新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子，以及基隆市黨部主委吳國勝、書記長李銘議、仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰，並約談罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案的領銜人紀文荃、游正義。國民黨新北市黨部發布聲明表示，尊重司法偵辦，但務必公平、公正對待，勿用不合法手段偵辦。新北市黨部書記長陳貞容29日凌晨移送新北檢複訊，檢察官訊後，向法院聲請羈押禁見。（看完整報導

朱立倫發動罷免賴總統 民進黨批國民黨違法在先並煽動仇恨

國民黨主席朱立倫28日表示，已要求所有民代全力協助所有罷綠選區第二階段連署，5月20日開始國會要提出罷免案、彈劾案，接下來要全面發動各式罷免總統賴清德的運動。民眾黨主席黃國昌指控，賴清德政府不斷製造衝突對立來掩飾施政不力，想要賴清德下台已成為非常多台灣人共同的心聲。民進黨則反批國民黨利用黨員名冊抄寫死亡連署書，違法在先且煽動仇恨。（看完整報導

4100億特別條例項目金額重點一次看 支持產業與國土韌性

行政院通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，將送立法院審查。其中支持產業與安定就業共930億元，包括工業6大面向750億元、農業3大面向180億元；強化國土安全韌性1500億元，包括規劃新建巡防艦艇等；照顧民生1670億元，包括撥補台電1000億元、老屋修繕50億元。行政院長卓榮泰28日拜會立法院朝野黨團時表示，這次特別條例不只是針對關稅貿易政策的調整，是因應國際情勢以及後關稅代因應洗產地、違規轉運及國家資通安全的重大需求。（看完整報導

教宗選舉5月7日登場 繼任者將面臨財政赤字等多重挑戰

教宗方濟各21日逝世後，羅馬天主教樞機主教訂5月7日起召開樞密會議，將選出新任教宗。方濟各的繼任者將面對教廷財務危機、許多西方國家參加禮拜的人數持續下滑、任命女性神職人員和包容LGBTQ的教義辯論等連串問題。（看完整報導

西班牙葡萄牙大停電 地鐵通訊金融服務大亂

西班牙和葡萄牙28日發生大規模停電，包括兩國首都馬德里、里斯本都無電可用，導致地鐵、電話線路、交通號誌及ATM機器中斷服務，還不清楚有多少人受影響。西班牙電網公司表示，這起事故影響西、葡兩國所在的伊比利半島，復電作業得花上6至10小時。葡萄牙政府一名官員指出，這起停電事故的問題似乎源於境外。歐盟首長則說無跡象顯示停電是網攻所造成。（看完整報導

蒲亭宣布5月8日起休戰3天 烏克蘭外長籲立即停火至少30天

俄羅斯總統蒲亭宣布5月8日至10日停火3天，以紀念蘇聯及其盟友第二次世界大戰勝利80週年。俄羅斯呼籲烏克蘭加入一起停火，不過烏方若違反停火，俄羅斯武裝部隊將作出「適當且有效的回應」。烏克蘭外交部長西比哈表示，俄羅斯若真心希望和平應立即停火至少30天，並質疑俄方為何要把為期3天的休戰延至5月才實施。（看完整報導

2024全球軍費達2.7兆美元 增幅創冷戰結束後新高

斯德哥爾摩國際和平研究所報告顯示，2024年全球軍事支出達2.72兆美元，年增9.4%，創冷戰後最大增幅。歐洲因烏俄戰爭及美國對北約承諾的疑慮，軍事支出增17%；俄羅斯軍事支出達1490億美元，年增38%；烏克蘭軍事支出成長2.9%，達到647億美元，占烏克蘭GDP的34%。全球百餘國軍費預算增加，反映地緣政治緊張加劇。（看完整報導

健保藥價改革2026上路 支持新藥在地製造強化供應韌性

為鼓勵國產新藥生產，避免受國際局勢影響缺藥，健保署日前修正部分條文並公告，推動健保藥價改革。新制重點之一是鼓勵國內藥廠製造創新藥品，並對國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價，目標穩定供藥。藥界認為，這是以行動加強台灣藥品供應韌性，在地產業升級，確保藥品價格合理。（看完整報導

泰國TDAC電子入境卡5月上路 填寫教學一次看

泰國政府宣布自5月1日起，恢復外國旅客填寫入境卡規定，並改為線上填寫。旅客透過陸海空關口進入泰國前，都要先到泰國電子入境卡系統（TDAC）填寫個人資訊、航班資料和住宿地點等，可在入境泰國前3天上網登記。（看完整報導

開箱老照片》「宇宙學府號」造訪台灣

海上大學「宇宙學府號」由船王董浩雲打造，與美國20個大學院校合作，學生可在船上就讀一、兩個學期，再回原學校繼續學業。1972年4月29日「宇宙學府號」載著400餘名師生，由紐約向東進行第二次環球航行。停泊基隆港時，副總統嚴家淦前往參觀。（看完整報導

Podcast》漫畫改編文學著作「玫瑰的名字」 讓經典親近讀者

義大利作家翁貝托．艾可的著作「玫瑰的名字」是經典的歷史驚悚小說，但近700頁的內容卻讓讀者難以親近。漫畫家馬那哈將小說裡讀者不熟悉的畫面轉化為生動的漫畫，經由大辣出版社翻譯，讓台灣讀者能以嶄新視角重新認識這部世界名著。大辣出版社主編洪雅雯分享選擇出版漫畫版「玫瑰的名字」的原因，以及書中精彩的橋段。（收聽Podcast

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