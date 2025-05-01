早安世界》對等關稅前廠商狂拉貨 首季經濟成長率跳升至5.37%

對等關稅前廠商狂拉貨 首季經濟成長率跳升至5.37%

行政院主計總處4月30日公布第1季經濟成長率概估為5.37%，是1年來最佳的單季表現，較2月預測數大增1.91個百分點，關鍵是廠商趕在4月對等關稅措施上路前大量進貨，以致出口、投資雙引擎全開，雖然拉動上半年經濟表現，但下半年不確定性隨之升高。（看完整報導）

基隆民政處長張淵翔非法查戶政個資協助罷免 請辭獲准

基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統查詢個資助罷免民進黨籍民意代表，法院考量張淵翔承認犯行，准以40萬元交保並限制住居。調查發現，張淵翔為提高提議書正確率，涉查詢戶政系統協助比對國民黨黨員名冊，若有黨員已死亡則予以刪除；他也為了有效增加提議書數量，以國民黨黨員名冊為基礎，協助更新資料。張淵翔4月30日請辭獲准，民政處長一職將由副處長趙明華暫代。（看完整報導）

美國第1季GDP萎縮0.3% 2022年來首見

根據美國商務部公布的數據，2025年美國第1季國內生產毛額（GDP）初值折合年率萎縮0.3%，遠遜於去年第4季的成長2.4%，並且是2022年以來首見萎縮，主要是受到總統川普實施全面性關稅前進口激增的影響。（看完整報導）

川普就職百日演說提台積電 自稱「歷屆最成功100天」

美國總統川普4月29日在密西根州慶祝就職百日，他表示包括蘋果、輝達和台積電等科技公司在內的企業，都在美國製造業投資。即便民調顯示美國民眾對經濟和政治動盪感到失望，川普自誇寫下美國史上任何一屆政府最成功的頭100天，他說，「我們才剛起步，你們什麼都還沒有看到呢」。（看完整報導）

德共諜遭起訴 涉滲透極右翼政黨、監控中國異議人士

德國近日起訴一名中國裔德籍男子Jian G.及中國籍共犯，兩人涉嫌替中國情報單位蒐集情資，滲透極右翼另類選擇黨高層、監控中國異議人士。Jian G.自2019年起擔任當時1位歐洲議會議員的助理，向中國情報機構提供歐洲議會內部談判及決策資訊，非法取得超過500份文件。Jian G.也在社群媒體上偽裝成中國政府批評者，試圖接近並蒐集在德國的中國異議人士個資。（看完整報導）

西班牙葡萄牙大停電原因仍不明 電網故障常見因素分析

西班牙與葡萄牙日前發生大停電，近23小時之後供電才恢復正常，兩國所在的伊比利半島約5500萬人受影響，凸顯該地區電網的脆弱性。為什麼目前仍無法判定停電原因？可能因素有哪些？與再生能源是否有關聯？相關分析帶讀者了解。（看完整報導）

貴婦奈奈潛逃加拿大7年 調查局陪同搭機今返台歸案

網紅貴婦奈奈（ 本名蘇陳端）涉詐欺逾億元，逃亡加拿大7年，日前表明願回台投案後，5月1日清晨在調查局人員陪同下搭機抵台。貴婦奈奈利用其高知名度，被控與男友黃博健及黃父黃立雄等人，共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義向不特定民眾吸金達新台幣1.8億餘元，涉犯刑法詐欺等罪。3人2018年間潛逃出境美國再轉往加拿大藏匿，隔年1月被調查局列為外逃通緝對象。（看完整報導）

涉虐死男童剴剴案 保母劉彩萱承認犯行當庭道歉

劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，台北地院國民法官庭4月30日開庭。醫師丘彥南作證說，鑑定結果是遭長期多重虐待（身體、精神虐待、嚴重疏忽及疑似性虐待）而身心嚴重受創。保母姊姊劉彩萱哭著承認對「剴剴」體罰、綑綁等，也未提供足夠食物，願面對與承擔犯下的錯誤。台北市長蔣萬安表示，將開罰劉姓保母姊妹各60萬元。（看完整報導）

東部快鐵計畫 陳世凱：考量安全 時速無法達到160公里

交通部過去曾提出宜花東地區鐵路提速計畫（東部快鐵計畫）可行性研究，交通部長陳世凱4月30日表示，經過研究，時速160公里在安全上並不可行。鐵道局表示，後續推動重點將放在既有鐵路的重軌化、路線線形改善等，而非單純追求提升行車最高速度。（看完整報導）

5月報稅季來了 銀行刷卡繳稅各家優惠回饋一次看

報稅季5月1日開跑，今年全台有680萬申報戶需繳納年度綜合所得稅，各家金融機構祭出刷卡繳稅優惠方案，例如分期0利率、點數回饋或電子禮券等，不過須留意銀行適用門檻或完成登錄等條件。（看完整報導）

開箱老照片》藝術家趙二呆

趙二呆本名趙同和，曾出任省營農工企業公司總經理等要職，在商界頗負盛名。經歷喪女之痛後，年僅53歲的趙同和提前退休專心投入藝術創作，其水墨畫簡練沉靜，展現無爭無求的自在心境。1988年趙二呆進駐澎湖，自費興建「二呆藝館」作為生活起居與創作的空間，為澎湖首座藝術館。（看完整報導）

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