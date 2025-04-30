早安世界》加拿大總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
加拿大總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
加拿大總理卡尼領導的自由黨29日贏得聯邦大選，將繼續執政。自由黨雖贏得168席次勝選，但因未過半數，須與其他較小政黨協議合作。卡尼發表勝選演說，矢言在美國總統川普發起的貿易戰中擊敗美國，並稱加美兩國自二戰以來建立的互利體制「已經終結」。加拿大保守黨黨魁博勵治承認敗選並表示將與自由黨政府合作，齊心對抗川普貿易戰與併吞威脅。（看完整報導）
未來一週中部以北易有雨 白天高溫上看30度
中央氣象署29日表示，未來一週有多波鋒面陸續影響台灣的天氣，中部以北、東部易有陣雨或雷雨；白天氣溫偏高，沒降雨時有機會達攝氏30度以上。氣象署預測今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏暖、雨量以正常至偏少的機率較大；今年梅雨季則有機會在5月中下旬建立、發展。（看完整報導）
涉罷免連署造假 藍新北市書記長羈押 基隆民政處長承認違反個資法
新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，28日指揮搜索國民黨新北市黨部等3處，帶回4人，市黨部書記長陳貞容29日移送新北檢複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。陳貞容身兼新北市選委會委員職務，新北市選委會表示，依法令規定，將提報中央免除派任案。另外，基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，指控曾任基隆市政府選委會總幹事的民政處長張淵翔利用戶政系統協助罷免連署，向法院聲請羈押。張淵翔經訊問後承認犯行，法院於30日凌晨准以40萬元交保，並限制住居。（看完整報導）
核三廠2號機5月17日除役 卓榮泰：2032年前供電足夠
核三廠2號機將於5月17日除役，到時台灣3座核電廠將全部停止運作，對於民生電價與能源配比是否受到影響的問題，行政院長卓榮泰29日表示，按照目前估算都在安全狀況，也會有新的發電機組加入，到2032年以前發電量都是足夠的。台電表示，今年將陸續上線的大型燃氣機組包含大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機的95萬瓩，可確保民眾用電需求。（看完整報導）
索馬利亞通告禁持台灣護照入境 外交部斥受中國唆使
索馬利亞政府日前通告，依聯合國大會第2758號決議堅持一中原則，30日起不得持台灣簽發護照及旅行證件入境或過境索國。外交部29日嚴正抗議索馬利亞受中國唆使並錯解聯大決議，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，要求撤銷公告。（看完整報導）
記者在現場／西班牙大停電全國癱瘓 馬德里街頭開末日派對野餐跳舞
位在歐洲西南部伊比利半島的西班牙和葡萄牙28日發生全國性大停電，交通、通訊、網路全面癱瘓，商業活動喊停，超市搶購一空，西班牙首都馬德里有樂天民眾在街頭和廣場開起露天派對，令外國遊客嘖嘖稱奇。29日大部分地區已恢復供電，但造成這次突發性大停電的原因還在調查。（看完整報導）
COVID-19疫情升溫估高峰在5、6月 20多歲女3年未打疫苗重症
衛福部疾管署29日表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連3週上升，評估已開始流行且將持續升溫，高峰可能落在5月或6月；過去一週新增21例重症，其中一名3年未打疫苗的20多歲女子併發肺炎及心肌炎。（看完整報導）
保母涉虐死男童剴剴案 法醫認定他殺：多處外傷、遭人束縛
保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，台北地院國民法官庭29日開庭，法醫許倬憲作證說，死亡方式為他殺，亦即遭他人傷害致死，死因組織細胞血液灌流不足、休克，外傷、瘀傷遭罰站及毆打等。醫師呂立也說，鑑定結果至少42處傷勢，非常確定是虐待，而且是非常嚴重的虐待。（看完整報導）
台灣首面奧運獎牌 楊傳廣羅馬奧運銀牌列國寶
台灣「亞洲鐵人」楊傳廣1960年羅馬奧運摘下田徑十項全能銀牌，成為台灣體壇史上在奧運奪牌的第1人，如今這面銀牌也被文化部列為國寶，見證運動榮耀與國族認同的歷史。（看完整報導）
2026名古屋亞運 綜合格鬥首列競賽項目
日本城市名古屋明年將主辦亞洲最大綜合運動賽事亞運，主辦單位29日宣布，亞運競賽項目將首次納入綜合格鬥（MMA），其中男子賽事共分為4個量級，包含現代的60、71公斤級及傳統的65、77公斤級，而女子則分為現代54公斤級及傳統60公斤級，預計頒發6面金牌。（看完整報導）
開箱老照片》車諾比病毒寫手陳盈豪
駭客陳盈豪寫出CIH病毒，1999年4月26日讓全球數百萬台電腦當機、造成數十億美元損失，因發作日與車諾比核災同一天，又名「車諾比病毒」；當時在軍中服役的陳盈豪4月30日到警局說明案情，他坦承大學時電腦中毒，所以寫病毒驗證防毒軟體號稱百分百防毒是不實廣告，病毒被同學不小心散布出去，雖然他公開解毒程式，但網路餘毒沒有除去，才在1年後造成全球性災害，成為當年國際重大事件之一。（看完整報導）
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- 早安世界》加拿大總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰2025/04/30 07:46
- 2025/04/29 07:54
- 2025/04/28 07:21
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