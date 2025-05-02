早安世界》梅雨鋒面4日報到 中部以北、東半部留意雨勢
梅雨鋒面4日報到 中部以北、東半部留意雨勢
中央氣象署表示，2日天氣相對穩定，只有東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部為多雲到晴的天氣型態，中午過後，中南部山區有短暫雷陣雨。3日水氣變多，要留意午後雷雨，4日梅雨鋒面報到，屆時中部以北、東半部及恆春半島等要留意雨勢。（看完整報導）
報稅首日36萬件已申報 房租支出扣除額須自主舉證
綜所稅申報1日開跑，根據財政部財政資訊中心統計，截至下午2時30分，網路申報約36萬件，手機報稅約24萬件。財政部政務次長李慶華表示，今年房屋租金支出扣除額首度由列舉扣除額，改為特別扣除額，上限提高到新台幣18萬元，由於房租支出特別扣除額沒提供查調服務，有需求的民眾須自主舉證申報。（看完整報導）
美國烏克蘭簽礦產協議 聯合投資石油天然氣等自然資源
美國財政部長貝森特30日表示，美國與烏克蘭已簽署協議，將對烏克蘭的礦產資源、石油、天然氣等自然資源進行聯合投資，此舉將滿足白宮一項關鍵要求，並為基輔提供其渴望已久的美國支持。烏克蘭一名知情人士表示，儘管有報導指雙方存在許多分歧，但談判仍富有成效，雙方都聆聽了彼此的意見。烏克蘭總統澤倫斯基以「真正平等」形容這份協議。（看完整報導）
李在明涉違選舉法恐無法參選 無黨籍總理可能出馬
韓國在總統尹錫悅遭彈劾去職後，將於6月3日改選，最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法，韓國最高法院5月1日判決發回重審。若最終判決有罪，李在明將失去參選資格。另外，無黨籍的韓國代理總統韓悳洙1日發表談話，宣布辭去國務總理一職，並提到「卸下重任後將負起更大責任」，外界認為他將出馬競選總統。（看完整報導）
溫哥華汽車衝撞11死 台灣女子打工度假重傷昏迷
溫哥華菲律賓社區26日發生汽車衝撞人群事件，造成11人喪生、數十人受傷。目前確認其中一名重傷患者來自台灣，送醫搶救多日仍陷昏迷。駐溫哥華台北經濟文化辦事處正全力協助處理相關事宜。對於有媒體消息指嫌犯來自台灣，也有一說來自香港，溫哥華警方不願說明嫌犯原國籍，稱「注意到網路假消息」，並強調原國籍並非偵查重點。（看完整報導）
中選會：罷免案更換領銜人須經1/2以上提議人同意
罷免民進黨籍立委吳思瑤的提案領銜人張克晉1日聲明要退出領銜人身分。中選會表示，根據法規，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，可由備補領銜人遞補為領銜人，但以一次為限。（看完整報導）
美國卡特中心民調：逾半中國人反對武統台灣
「南華早報」報導，美國亞特蘭大的非營利性組織卡特中心和艾莫瑞大學共同策劃的研究，去年對2211名18歲到54歲的中國公民進行線上調查，結果顯示，55.1%受訪者贊同或有點贊同「在任何情況下都不應動用武力解決台灣問題」，24.5%不贊同或有點不贊同，另有1/5受訪者對此持中立態度。（看完整報導）
試院提修法 機關首長若遭認定職場霸凌最高罰百萬
公務機關職場霸凌事件頻傳，考試院1日通過相關修法與辦法調整，除明確定義職場霸凌、完善申訴處理機制、追究行為人行政責任，也明定機關首長若遭認定職場霸凌，最高罰新台幣100萬元。（看完整報導）
貴婦奈奈涉詐欺吸金逾億元 200萬元交保限制出境
涉嫌詐欺、逃亡加拿大7年的網紅貴婦奈奈1日在法務部調查局人員陪同下搭機返台，檢察官晚間諭令以200萬元交保，限制出境、出海、住居及實施電子監控。檢調調查，貴婦奈奈利用高知名度，涉與前男友黃博健及黃博健父親黃立雄等共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義，向不特定民眾吸金達新台幣1.8億餘元，涉犯中華民國刑法詐欺罪等。（看完整報導）
影片／古林睿煬先發7局好投飆10K 奪旅日生涯首勝
日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬1日先發對上軟銀鷹隊，除了第1局遇亂流掉2分，之後幾局都展現壓制力，主投7局飆出10次三振，最後順利拿下旅日生涯首勝。賽後古林睿煬接受場邊訪問時表示，想要將首勝球獻給太太，也說：「謝謝隊友們表現很好，給我很大安定感，才有這樣的好表現。」（看完整報導）
開箱老照片》跨海迎靈 媽祖神像落腳日本岐阜
日本岐阜市興建媽祖堂落成，因尚無媽祖神像供信眾祭拜，聯繫北港朝天宮，委託代為雕刻媽祖金身。1969年5月2日，日本岐阜市媽祖迎靈團搭機抵台，跨海前來恭請北港媽祖神像，奉迎回日供信徒拜祀。（看完整報導）
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- 早安世界》梅雨鋒面4日報到 中部以北、東半部留意雨勢2025/05/02 07:18
- 2025/05/01 07:39
- 2025/04/30 07:46
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