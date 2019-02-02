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春節連假啟動 蘇貞昌照樣衝衝衝

最新更新：2019/02/02 13:31

（中央社記者劉麗榮台北2日電）春節連假啟動，行政院長蘇貞昌今天出席台灣工藝之家協會聯展開幕，鼓勵國人多到各處走走；談到自己的行程規劃，蘇貞昌說，他大概是在辦公室加班度過，年假第一天也在加班。

蘇貞昌上午在臉書公布2月5日大年初一、2月6日初二的參香行程，初一先到新北市板橋接雲寺、慈惠宮，接著到樹林濟安宮、鎮南宮，下午再到林口竹林山觀音寺、五股賀聖宮。

初二上午，蘇貞昌將前往新北市新莊區的慈祐宮、武聖廟、三重力行聖賢宮參拜。他在臉書暗示臉友，「可在上述行程捕獲野生的他」。

蘇貞昌上午出席工藝之家聯展被問到過年去哪玩時表示，年假第一天在加班，明天也是滿滿的辦公室工作。他鼓勵國人多去走走，「我大概在辦公室加班」。

蘇貞昌致詞時表示，政府的責任是布置好空間，讓大家演出精彩，讓工藝家們被各界看見，看見後收藏家才會來，才知精彩，價格也才會高。他說，文化部應該要求工藝中心結同各單位讓工藝家作品可以隨時展出。

蘇貞昌說，他家也有個藝術家，平時樂當畫家（老婆）的助理，他不是藝術家，但會推銷藝術品，雖然不是長年做這些工作，但知道人民期待的是什麼。（編輯：謝佳珍）1080202

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