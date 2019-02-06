蘇貞昌新北新春拜廟祈福 籲中國通報豬瘟疫情

行政院長蘇貞昌（前中）6日到新北市新莊慈祐宮上香祈福國泰民安，他受訪時說，中國是非洲豬瘟的疫區，希望互相幫忙，互相通報疫情，不要互相傷害。中央社記者黃旭昇新北攝 108年2月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）行政院長蘇貞昌今天到新北市新莊慈祐宮、武聖廟上香祈福國泰民安。他說，中國是非洲豬瘟的疫區，希望互相幫忙，互相通報疫情，不要互相傷害。

蘇貞昌今天在立法委員吳秉叡、新北市議員黃林玲玲、鍾宏仁陪同下，前往新莊慈祐宮、武聖廟上香祈福。蘇貞昌致詞時表示，慈祐宮信仰虔誠，歷史悠久。武聖廟關聖帝君受敬重，希望祈求保佑國泰民安，兩座廟宇香火旺盛。

蘇貞昌說，國泰民安是他在行政院該做的事情，因此會認真好好做，希望新的一年媽祖保佑台灣國泰民安，讓人民可以幸福大賺錢，盼望中央與地方一條心打拚，也希望大家支持，讓台灣順利。

在受訪時，蘇貞昌表示，非洲豬瘟的防疫經過大家一起用心努力，希望透過影片以軟性的方式，呼籲鄰居中國通報疫情，重視相互幫忙、做好防疫就可以讓台灣減輕壓力，因為非洲豬瘟必須嚴格防範，否則將造成台灣養豬產業新台幣2000億元的損失。

媒體提問關於老舊建築的耐震快篩檢測議題，蘇貞昌表示，生命的安全比價錢更重要，老屋是嚴重問題，光新北市屋齡超過40年的老屋就有67萬棟，不是小數目，老屋萬一發生地震、火災等公安問題令人擔心，中央與地方應該合作在建築物耐震、防震上一起努力，也要加速都市更新，讓民眾住的更安心。

蘇貞昌昨天上香祈福時，提到紅包厚度要包厚一點才代表敬重程度，記者詢問蘇貞昌，有些網友認為這樣好像有點不知民間疾苦，他回應表示，紅包的厚度不是錢的厚度，是祝福心意的厚度，希望大家都能夠對自己周邊的人好一點，誠意滿滿、祝福新年，希望大家都有很溫暖、順利的一年。

蘇貞昌在祈福後，也在廟埕發放福袋，吸引許多民眾排隊索取，互道恭喜祝福。隨後並到三重聖賢宮參訪祈福。（編輯：陳俊碩）1080206

行政院長蘇貞昌（右3）6日到新北市新莊慈祐宮上香，致贈香油錢。他說，國泰民安是他在行政院該做的事情，希望新的一年媽祖保佑台灣國泰民安。中央社記者黃旭昇新北攝 108年2月6日

行政院長蘇貞昌（前右2）6日前往新莊慈祐宮上香祈福，希望祈求保佑國泰民安，廟宇香火旺盛。中央社記者黃旭昇新北攝 108年2月6日