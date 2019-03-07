加強與年輕人交流 朱立倫：有信心超越柯文哲

（中央社記者余祥台北7日電）根據媒體最新民調，2020總統大選無論國民黨派出前新北市長朱立倫或高雄市長韓國瑜，民調都居第一，朱立倫今天表示，民調作為參考，對他是鼓勵，他需要讓年輕朋友更認識他，有信心可超越台北市長柯文哲。

朱立倫今天接受「POP 撞新聞」廣播節目專訪。

根據旺旺中時媒體集團最新民調，2020總統大選，總統蔡英文確定競選連任、台北市長柯文哲參選的情況下，國民黨派出高雄市長韓國瑜贏柯文哲9個百分點；若國民黨派出朱立倫，也贏5個百分點。

主持人詢問對於這份民調的看法，朱立倫表示，這份民調做為參考，是給他的一個鼓勵。

朱立倫強調，韓國瑜是國民黨最棒的資產，像是指標一樣，韓國瑜的心情跟他一樣，都是盼國民黨最強，不會希望只有韓國瑜最強，而是希望國民黨有更多的韓國瑜；同樣，朱立倫也希望國民黨有更多朱立倫，國民黨要越強越好。

朱立倫說，柯文哲很有政治實力，根據過去民調，柯在年輕族群的支持度幾乎是壓倒性的勝利，但他認為，由於民調測不到年輕人，因此可能在樣本上加權，導致數字跳很高，事實上柯文哲年輕族群的支持度與其他參選人的差距並沒有那麼大。

朱立倫指出，在實際面上，他需要再讓年輕朋友認識他，看到他能為台灣經濟做什麼、給年輕人更多希望，「我有信心努力過後可以超越柯文哲。」不只他要超越，國民黨很多參選人都要做到。

主持人問，朱立倫5日南下拜訪高雄市長韓國瑜，是否談到參選總統的議題，朱立倫說，他沒有、也不會去問韓國瑜是否要參選，他們有一個默契，就是一定會同心拹力、相互支持，國民黨一定要贏。

主持追問，若國民黨最後最強的人是韓國瑜，是否會支持，朱立倫說，他會努力讓自己變最強，但最後最強的無論是誰，都會全力支持。

至於是否支持兩階段初選，朱立倫說，再搞所謂的兩階段，一定會造成傷害，他曾經犯過這個錯，因此認為不必如此，就推一個最強的人選。

朱立倫說，現在有初選制度，萬一黨中央認為參加初選的或可能參加初選的都不夠強，也可以停止初選，直接徵召，只要在公告的時候講清楚即可。

前立法院長王金平今天正式宣布參選2020總統，朱立倫說，王院長是長輩，有這樣的心他給予祝福，初選只是個過程，之後大家要團結。（編輯：趙蔚蘭）1080307