政院推動青年就業方案 4年投入95億

（中央社記者顧荃台北25日電）行政院長蘇貞昌今天說，為幫助青年就業，勞動部統合部會資源，推動「投資青年就業方案」，4年投入近新台幣95億元，提供產業趨勢、職涯規劃、技能發展及就業服務協助。

勞動部上午在行政院會報告「投資青年就業方案」。勞動部報告指出，107年青年失業率8.47%，是整體國人失業率的2.28倍，勞動部針對在校、應屆畢業、失業6個月以上、在職及非典型就業等青年，以4個面向48項措施，4年投入近95億元，預計到民國111年，青年失業率與整體國人失業率的倍數能下降至2倍以下。

蘇貞昌在院會中表示，如何提高青年勞動參與率，及降低青年失業率，政府一向特別重視。為使青年有效投入勞動市場，勞動部統合8個部會資源，從產業趨勢、職涯規劃、技能發展及就業服務等四大面向，依青年各階段需求，提供差異化服務。

蘇貞昌指示各部會通力合作，掌握數位經濟、智慧製造等相關產業趨勢及技術發展，適時調整學校系科及人力培訓資源，規劃與推動相關產業人才能力鑑定，以協助青年走入新興就業市場。

蘇貞昌說，扶助各階段青年的亮點措施，包括青年參加5+2重點產業培訓，最高補助10萬元、尋職成功就業獎勵金3萬元、在職進修每3年最高補助7萬元，以及企業先僱後訓轉正職最高補助4萬5000元等，都請有關單位加強宣傳，切實幫助到真正需要協助的青年。

他表示，除了聚焦青年就業問題外，更要達到預防失業效果，請教育部與勞動部協力於校園導入職涯輔導及就業服務資源，主動關懷就業意向，針對青年不同的就業需求及早介入，提供政府資源協助，經濟部、科技部等有關部會，也應全力推動5+2、AI、5G等專案計畫，以創造更多優質就業機會，提供青年更多選擇與發展契機。（編輯：林興盟）1080725