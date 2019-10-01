防堵中國滲透 綠委推中共代理人修法最重判10年

（中央社記者王揚宇台北1日電）為強化台灣防堵中國的滲透力道，民進黨立委陳亭妃提出兩岸人民關係條例修法版本，違法擔任中國黨政軍機關代理人，或接受指示從事危害國安的政治宣傳者，最重可處10年徒刑、新台幣700萬元罰金。

對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時指出，中共代理人相關修法，違反言論與新聞自由，更會讓在中國大陸的上百萬台商、台幹陷入觸法危機。民進黨團已經與國民黨團達成相關共識，本會期將暫緩推動「中共代理人」相關修法，但民進黨不會公開承認暫緩推動，假如民進黨有推動法案的動作，國民黨團隨時會反制。

有關中共代理人相關修法，在兩岸人民關係條例修法部分，民進黨團、時代力量黨團，以及民進黨立委陳亭妃、王定宇等人也提出相關修法版本。

陳亭妃提出的修法版本規定，若違法擔任中國黨政軍機關代理人，或接受指示從事危害國安的政治宣傳，最重可處10年以下有期徒刑，罰金最重為新台幣700萬元，比起民進黨團版的3年以下有期徒刑，最重500萬元罰金來得「重」。

王定宇的修法版本則提到，在中國未放棄武力侵犯台灣前，違背台灣民主程序而宣稱為台灣代表參與中國的政治協商，或受中國委託從事消滅台灣主權的政治宣傳等，可處5年以下有期徒刑。

對於中共代理人修法，民進黨立法院黨團書記長、立法院內政委員會召委李俊俋說，相關案子未來將由委員會併案審查，不過，在法案的處理程序上，黨團態度一致，這個會期是預算會期，要先把法定該做的事項做完，包括總預算案、F16-V特別預算條例與特別預算等，先從沒有爭議的開始處理。

為防堵中共對台灣全面滲透，民進黨立委趙天麟也提出「國安六法」，包括刑法、國家安全法、陸海空軍刑法、國家機密保護法、營業秘密法及國家情報工作法相關修法，重點包括全面提高刑度、罰金，以及終身追訴等。

另外，鑒於有線廣播電視服務對民眾有影響力，陳亭妃等人也提案修正廣播電視法、有線廣播電視法及衛星廣播電視法等「廣電三法」。

陳亭妃等人的修法版本提到，在廣播電視法部分，與台灣交戰或武力對峙的國家、政府，或其人民與團體之外國人，不得為廣播、電視事業組織的發起人、股東、董事及監察人，違者處40萬元以上、200萬元以下罰鍰，並得按次處罰。（編輯：謝佳珍）1081001