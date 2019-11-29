韓籲粉絲民調挺蔡 總統：人民自由意志展現

（中央社記者潘姿羽、程啟峰台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜針對民調出招，原先要支持者拒答民調，今早則要大家回答「唯一支持蔡英文」；總統蔡英文對此回應，不論民心還是民調，都是人民自由意志的展現。

韓國瑜民調持續落後，他昨日受訪時表示，有心人用假民調迷惑人心，已無法測出真實民意，成為民主國家笑話，呼籲支持者往後接到民調電話一律拒絕回答，投票時再讓民進黨知道什麼是真民調。

韓國瑜今天上午在臉書發文再出奇招，「麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說『唯一支持蔡英文』，我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號」。

蔡總統今天於「2019台北金融科技展開幕典禮」受訪時表示，不論是民心還是民調，都是人民自由意志展現；大選開始至今，出現很多民調，也表現出人民的不同意志，不能說這些民調都是在統一意志底下做出來。

蔡總統說，民調好的時候，更要全力衝刺、強化政府作為；民調不好時，則會深自檢討。

另外，對於台北市長柯文哲不滿民進黨主席卓榮泰言論，放話若再踹柯，要「下令」柯粉不投票給蔡英文；蔡總統回應，人民有自由意志，不是政治人物可以下令他們要做什麼事，政治人物只能拜託人民做事情。(編輯：張良知）1081129