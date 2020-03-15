地方黨部組織空洞化 國民黨工會籲江啟臣正視

（中央社記者劉冠廷台北15日電）面對國民黨地方黨部黨工因大選失利，黨部主委將去職而遭陸續解聘，國民黨產業工會有代表日前發表聲明，呼籲新任上的國民黨主席江啟臣，正視地方組織空洞化的問題。

江啟臣甫上任，除了要面對國民黨改革問題，地方黨部、黨工的相關問題也接踵而來，日前就有國民黨產業工會台北市代表在黨工群組中發出聲明，要江啟臣應正視，並積極處理2017年國民黨大量解僱730名人員的結算金尚未撥付、今年全面遣散各縣市及區黨部人員致使同事失業影響生計，以及地方組織空洞化的嚴重問題。

這份聲明中指出，國民黨在2017年因財源不足，推動縣市黨部自籌財源，因此縣市黨部主委由黨員直選，縣市黨部及區黨部人事及管銷支出改由縣市黨部主委支應，任期自2017年10月24日至2019年10月24日。原本去年10月應改選縣市黨部主委，但因總統立委大選方酣，現任主委延任至選舉結束，全體人員全力輔選，可惜大選失利，縣市主委先後請辭，黨工也跟著丟飯碗。

聲明表示，黨內現在除補選黨主席，似乎忘了已過任期的縣市黨部主委也應一併改選，造成國民黨地方黨部黨工全面失業，地方黨部關門窘境，茲事體大，與江啟臣宣示要加強與地方聯繫，傾聽民意接地氣主張完全背道而馳。

此份聲明也強調，江啟臣近日與國民黨產業工會理事長伍康龍對前述相關議題將進行會談，若黨中央毫無誠意解決，工會不排除召集全體理監事、工會代表與前黨工，到中央黨部前舉辦記者會陳情訴求，聲明權利。（編輯：蘇志宗）1090315