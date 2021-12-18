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四大公投遭否決 潘孟安：台灣自信前行走向國際

2021/12/18 20:47（12/18 23:50 更新）
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四大公投18日投開票，不同意票皆高過同意票，屏東縣長潘孟安在臉書放上一張枋山鄉茉莉灣的空拍圖，並在貼文感謝國人，讓台灣自信前行。（取自潘孟安臉書）中央社記者李卉婷傳真 110年12月18日
四大公投18日投開票，不同意票皆高過同意票，屏東縣長潘孟安在臉書放上一張枋山鄉茉莉灣的空拍圖，並在貼文感謝國人，讓台灣自信前行。（取自潘孟安臉書）中央社記者李卉婷傳真 110年12月18日
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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）四大公投今天開票，不同意票皆高過同意票，屏東縣長潘孟安在臉書發文表示，公投讓民眾對不同議題深入討論，台灣的民主再前進一大步，「讓台灣自信前行、走向國際！」

潘孟安晚間在臉書貼文表示，公投結果出爐，台灣的民主再前進一大步，這次公投讓我們看到民眾對於不同議題的深入討論，政策的思考與激辯，原本就是民主國家的常態，但我們更必須尊重多元意見，才是台灣民主最可貴的地方。

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潘孟安說，公投不是政黨對決，而是對價值的判定，感謝出來投票的民眾，共同決定國家未來，台灣面臨關鍵時刻，在國際陸續獲得更多盟友的支持，卻仍有許多阻力與壓力需要克服，因此我們必須團結齊心，做出正確抉擇，謝謝大家站出來，守護我們心愛的台灣。

潘孟安表示，在總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌的帶領下，不論是環境安全、經濟安全、食品安全等，中央地方會一起攜手努力，為全體國民把關，讓台灣繼續穩健向前行。（編輯：郭諭儒）1101218

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