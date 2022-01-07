第3劑疫苗間隔縮短 總統：我會去接種 請大家也趕快去打

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中央流行疫情指揮中心7日宣布，第三劑疫苗間隔縮短為12週，總統蔡英文表示，會去打第三劑追加劑疫苗。（總統府提供）

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（中央社記者溫貴香台北7日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，第三劑疫苗間隔縮短為12週，總統蔡英文、副總統賴清德今天都表示，會去打第三劑追加劑疫苗，也請滿18歲且已接種兩劑疫苗滿12週（84天）以上的民眾，盡快接種，提升免疫保護力。

總統蔡英文下午在臉書發文表示，第三劑疫苗間隔縮短為12週，請大家盡快接種。

總統說，今天指揮中心宣布，即日起第三劑疫苗間隔縮短，請滿18歲且已接種兩劑疫苗滿12週（84天）以上的民眾，盡快接種第三劑（追加劑），提升免疫保護力。「我會去打，請大家也趕快去打」。

另外，針對新增的4起本土案例，總統說，會持續擴大匡列與篩檢，請大家注意指揮中心的訊息，務必提高警覺、落實防疫，完整接種三劑疫苗，保護自己，也保護他人。

副總統賴清德也在臉書發文表示，目前國內疫苗數量充足，大家至少完整接種兩劑疫苗，建立基本防護力。「我會去施打第三劑追加劑」，也請符合接種資格的民眾，盡快安排接種疫苗，提升台灣整體防護力。

賴副總統說，防疫關鍵時刻，不能鬆懈，也毋須過度恐慌，共同努力、謹慎面對，配合政府防疫措施，用合作與團結，再次抵禦病毒的侵擾。（編輯：蘇志宗）1110107