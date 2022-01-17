核心技術防竊擬修國安法 政院：審查中未定案

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（中央社記者陳俊華台北17日電）媒體報導，為防堵中國高薪挖角台灣高科技人才，竊取關鍵核心技術，行政院決定提出國安法、兩岸人民關係條例等配套修法。行政院知情人士表示，目前還在審查中，尚未定案。

為防堵中國政府或其他密切相關的企業，竊取台灣高科技產業核心技術，行政院長蘇貞昌去年3月在立法院答詢時曾說，若關係到國家核心技術，已涉及國安層次，並非修改商業秘密法就足夠，而有修國家安全相關法令的必要，要以國家安全的角度來思考、盤整。

中國時報今天報導，行政院決定提出國家安全法、台灣地區與大陸地區人民關係條例配套修法，將保護營業祕密拉高到國安層級；上週已展開國安法修正草案審查，據悉，法務部提出修正案擴大適用範圍，除個人之外，法人也一併納入規範。

報導指出，草案明定任何人不得為外國、大陸地區、港澳等境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術營業祕密行為。違者處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金。未遂犯也開罰。

行政院知情人士向中央社記者表示，目前還在審查中，尚未定案。（編輯：楊凱翔）1110117