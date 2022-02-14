蔡總統秀愛犬照祝賀情人節 賴清德分享約會指南

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（中央社記者葉素萍台北14日電）今天是情人節，總統蔡英文在臉書分享自己與家裡4隻狗狗的合照，祝福大家情人節快樂；副總統賴清德則與網友分享3個約會小提醒，提醒為彼此創造暖心的情人節回憶。

「今天是情人節，我與家裡4隻狗狗，祝福大家都幸福！情人節快樂！」蔡總統一早透過社群平台臉書貼文，發出祝賀。

賴副總統則透過臉書發文「今天是情人節，大家有安排約會行程嗎？」

副總統說，約會這件事情，看似簡單，卻也充滿細節。今天與大家分享3個約會小提醒，為彼此創造暖心的情人節回憶。

他指出，一、尊重對方感受；「尊重」是約會禮儀的第一守則。用彼此感覺舒服、自在的方式互動，是相處最基本的禮節；二、主動展現貼心，因為貼心，所以傾心。看似微小的舉動，都是幫助加分的暖心關鍵；三、簡潔整理儀容，不一定要華麗的打扮，簡潔得體的穿著，同樣能把握第一眼的印象分數。

賴副總統說，保有合適的約會禮節，不僅能留下好印象，也能幫助情感升溫。如果約會對象有這些貼心舉動，記得稱讚一下對方；祝福有情人相守相惜，情人節快樂。（編輯：潘羿菁）1110214