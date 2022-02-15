俄羅斯烏克蘭戰火一觸即發 外交部籲台僑儘速撤離

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）烏克蘭衝突恐隨時引爆，外交部下午再度呼籲當地台僑儘速撤離，目前外館聯繫的34名當地台灣人中，6名已離境，9名避居西部利維夫市，但仍有在基輔的12名僑民及烏國南北部7名僑民，尚未有離境或明確避險計畫。

美國評估俄羅斯最快將在明天對烏克蘭發動攻擊，雖然俄羅斯總統蒲亭否認，但俄羅斯與烏克蘭邊境緊張對峙情勢並未趨緩，目前已有包含台灣在內的23個國家呼籲公民儘速撤離烏克蘭。美國、加拿大及澳洲等國政府，均先將駐烏克蘭首府基輔大使館的外交人員撤往鄰近波蘭的西烏大城利維夫（Lviv）。

外交部下午指出，駐俄羅斯代表處、基輔台貿中心連日積極聯絡在烏克蘭境內留學、工作、旅遊的國人，截至今天下午的最新動態是，新增2名短期停留的台灣人，共計在烏克蘭有34名台灣僑胞。

外交部表示，扣除目前已撤離烏克蘭的台灣人，在烏克蘭境內尚有28名僑胞，駐俄羅斯代表處將與國人持續保持密切聯繫，隨時提供最新訊息與建議，並提供必要的協助。

外交部指出，基輔台貿中心派駐人員在當地15日上午陪同1名留學生暫時撤往西部利維夫市，該中心辦公室仍有烏籍雇員接聽電話，並可轉接暫住西烏的台貿中心派駐人員協助處理，空運方面，荷蘭皇家航空（KLM）已宣布停飛烏克蘭外，德國漢莎航空（Lufthansa）也正在評估維持飛往烏克蘭航班的安全性，旅烏國人應儘早確認離境的航班與路線。

外交部呼籲，旅居烏克蘭國人應儘速離境或遠離可能爆發軍事衝突的區域，當地國人可利用外交部領事事務局「出國登錄」服務，透過該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw）登錄自身聯絡方式、在烏克蘭的行程及在台灣緊急聯絡人等資訊，以供駐處聯繋及提供必要協助。

另外，如果有急切需求，可撥打緊急電話 +7-969-008-6111，與台灣兼轄烏克蘭事務的駐俄羅斯代表處聯繫；或撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯繫。（編輯：林淑媛）1110215