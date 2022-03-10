推在地牌完成初選登記 周春米：屏東有條件出女縣長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北10日電）民進黨立委周春米今天在兩位女立委、人權律師與在地議員等人陪同下完成初選登記，周春米表示，屏東縣還沒出過女縣長，應該有這樣的條件、能量選出最優秀且最適合帶領屏東向前的女縣長。

民進黨屏東縣長初選，從3月7日至3月11日領表登記。

相較於兩位對手、立委莊瑞雄由前立法院長蘇嘉全、英系立委陳明文等人的大陣仗陪同登記，鍾佳濱打溫情牌，攜手妻子楊茹憶，完成初選登記。

周春米今天上午打出「在地牌」、「女力牌」與「司改牌」，由兩位女立委林宜瑾、伍麗華、人權律師尤伯祥；加上屏東縣議會民進黨團三長屏東縣議員何輝能、方文正、劉孟君，屏東縣霧台鄉長杜正吉、恆春鎮長陳文弘。

周春米會後受訪表示，民進黨在屏東縣獲得將近50%的支持與認同，第一名的屏東縣長潘孟安施政滿意度高達9成，民進黨有責任推出最優秀且最適合的候選人參加年底大選，非常感謝與珍惜有這樣的機會參與。

記者問，初選過關是否擔心可能面臨立委蘇震清以無黨籍身分加入選戰瓜分選票，周春米說，就是坦然勇敢面對，民主政治就是競爭，蘇震清已不是民進黨的同志，有自己的人生規劃與奮戰目標，尊重他，而她自己會拚出百分百的力量，為民進黨贏得年底的縣長大選。

記者問民進黨內很多女性立委表達支持是否準備擔任第一位屏東女縣長，周春米說，剛好前天是國際婦女節，與這些女立委本來就有更多的接觸機會，在政治路上或生活上彼此有很多的鼓勵，「謝謝她們看我奮戰一段日子，她們不管是在公開或私下都給我很多的鼓勵」，當她提出3月8日國際婦女節要推出立院女力的推薦影片，大家都說好。

周春米說，屏東還沒出過女縣長，台灣已經有第一位的女總統蔡英文，目前7個縣市是女首長，監察院長陳菊也擔任過高雄市長12年，更早有高雄縣的媽袓婆封號余陳月英也擔任過高雄縣長，屏東縣應該有這樣的條件、能量選出最優秀且最適合帶領屏東向前的女縣長。（編輯：蘇龍麒）1110310