綠營屏東縣長初選倒數 3參選人衝刺爭取支持

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）民進黨屏東縣長初選將在4月6日至8日舉行，選前不到1個月，3名登記參選的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄各以座談會、掃街等方式，展開最後衝刺，爭取選民支持。

周春米今天到吾拉魯茲部落參加南島屏東2022南島民族論壇，她透過新聞稿指出，屏東原住民族人口有6萬多人，每次參加原住民族活動，都以最謙卑態度學習，目前屏東縣已有排灣族及魯凱族本位教材，也協助爭取學校老舊廁所和操場改善，並新建風雨球場，要求教育部及廠商要加入當地原住民族特色，文化、教育，越在地越國際。

周春米會後接受媒體聯訪說，距離初選不到1個月，將到屏東33鄉鎮舉辦座談說明會，跟大家說明努力的方向，爭取最後的勝利、爭取成為屏東第1個女縣長。

立委鍾佳濱則到電台接受「Hit FM嗆新聞」專訪，服務處發布新聞稿表示，由於政黨初選未納入政治獻金規範，無法接受民眾小額捐款，他相當吃虧。甚至開玩笑地說：「其他2名參選人的看板數量，大概超過高雄市全部市議員的看板總和。」

談到「初選後團結」，鍾佳濱則表示，重點是候選人要有團結、整合民進黨支持者的能力，莊瑞雄因反對「指定接班」而戰，與周春米勢必無法整合。鍾佳濱說，地方上對他的風評，從擔任國大代表、副縣長乃至立法委員，都是就事論事，沒有恩怨。尤其，與前縣長曹啟鴻一樣，沒有鮮明的派系色彩，最有利於初選後的整合。

莊瑞雄則是與12日成立的「屏東雄讚－小英青年軍」，騎腳踏車繞行屏東全縣，今天將繞行崁頂鄉、南州鄉，要用屏東超越屏東、屏東超越高雄的理念與決心，行遍全屏東。（編輯：郭諭儒）1110315