綠委建議國考廢考國文 考選部：再觀察檢討

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（中央社記者陳俊華台北21日電）民進黨立委鄭運鵬今天質詢時建議，國家考試應廢考國文，並引述前考試委員林玉体等人提案指「年輕人不應把青春浪費在古文上」；考選部長許舒翔說，測驗題會有國學常識題，目前會增加白話文；是否廢考國文，會進一步檢討。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、保訓會主委郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫。

民進黨立委鄭運鵬質詢時指出，國家考試還考國文，是食古不化，現在專技考試大部分都不考國文，只有律師、公證人、會計師、中醫師、社工師、不動產估價師、地政士、不動產經紀人等8項列考國文，其他都不考。

鄭運鵬問，未來國考是否可以不考國文、只考作文；他也說，國家語言法將原住民語列為國家語言，以原住民特考來說，只考國文、不考原住民語言，未來是否還有考國文的必要。

他也提出公務人員考試補習班的廣告，要考生多唸正氣歌、岳陽樓記等；他打趣，立法院行使考試委員同意權時，也沒有立委在審查時考這個，國考考生不需要再浪費時間在這個上面。

許舒翔說，會再觀察，公文寫作拿掉之後，作文部分短期內還是要保留；未來性向測驗裡，也有語言邏輯推理，未來如果有可能，也許可以做一些調整。

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鄭運鵬指出，2008年時任考試委員的林玉体、李慶雄等人，就曾主張廢考國文，並說這和政治、統獨無關，年輕人不應把青春浪費在古文上。他更說，如果還保留考國文，那下次立法院審查試委人事同意權時，就來考四書、戰國策、正氣歌、赤壁賦等。

許舒翔表示，主要在測驗題時會有古文、國學常識題，目前會增加白話文部分；至於是否廢考國文，會再觀察、進一步檢討。（編輯：林興盟）1110321