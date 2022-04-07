民進黨屏東縣長初選周春米勝出 國民黨擬5月確定人選

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨備戰年底縣市長選舉，視屏東縣為艱困選區，目前除了有前立委蘇清泉表態參選，黨內也有不少勸進國民黨智庫執行長柯志恩的聲浪，但柯志恩目前仍無意願，國民黨預計5月確定人選。

民進黨今天公布屏東縣長初選民調結果，立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄與國民黨對手蘇清泉的對比式民調，最後由周春米勝出；民進黨預計4月20日召開中執會，正式提名。

國民黨內評估屏東縣為艱困選區，縣長人選將秉持這次的提名原則，包括徵詢地方意見，以及透過民調，找出最合適且最強的人選應戰，黨內人士今天透露，預計5月會確定人選。

至於在人選方面，目前就屬蘇清泉最為積極，他從去年開始積極勤走基層，展現角逐屏東縣長的決心，也視此役為生涯最終戰。但根據國民黨的內部民調顯示，蘇清泉始終與民進黨的人選，在支持度上有著明顯的差距。

除蘇清泉外，由於柯志恩的父親柯文福曾是屏東縣長，因此國民黨內有也不少勸進柯志恩的聲音，看重的就是柯志恩的形象清新，又是黨內青壯派代表，論述能力強，在議題掌握上又能夠精準反應，但柯志恩無意願參選，態度目前尚未改變，她認為屏東應派出長期在地經營的人選。

據了解，國民黨中央在這次屏東縣長一役，有著許多思考，像是要先民進黨的人選若是男性或是女性，再思考該派男性或女性應戰，也因此雖然柯志恩參選意願不高，但黨中央仍視柯志恩是適合的人選之一，若最終有需要，黨務高層勢必會強力勸說柯志恩南下參選。（編輯：蘇龍麒）1110407