終止性別暴力 蘇貞昌盼能有更多成果

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院長蘇貞昌今天出席全球合作暨訓練架構 （GCTF）終止性別暴力國際研討會開幕式。他致詞時表示，台灣在捍衛民主、追求自由、尊重人權等成績受國際肯定，也盼能在終止性別暴力上有更多進步與成果。

蘇貞昌、外交部長吳釗燮今天出席GCTF終止性別暴力國際研討會開幕式。此場研討會邀請澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）擔任開幕致詞來賓之一，並由美國國務院促進多元性別人權特使史登（Jessica Stern）等人做專題報告。

蘇貞昌致詞時指出，台灣7年前與美國有共識，要就全球合作暨訓練架構進一步諮商合作，很快也邀請理念相同國家共襄盛舉，日本、澳洲很快成為正式夥伴，英國、加拿大各國也陸續在這架構上共同努力。

蘇貞昌說，露珍怡就任駐台代表以來，也曾透過此架構進行疫苗注射、洗錢防制甚至是人權議題等議題研討，加強彼此的合作。

他表示，總統蔡英文上任以來，從法制、預算與政策各面向，對捍衛民主、追求自由、尊重人權做非常多努力，相關成績也受國際鼓勵與肯定。

蘇貞昌說，今天則盼藉由理念相近、價值相同的國家以及史登等美國、歐盟專家參與研討會共同討論，讓終止性別暴力從方方面面有更多努力與進步，以及更多成果。

根據行政院性別平等會資料，台美在2015年6月1日簽署備忘錄成立「全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）」，正式夥伴目前有台、美、日、澳。

性平會指出，GCTF目的在發揮台灣的優勢及專業，針對雙方共同關切的議題合作舉辦訓練計畫，並邀請印太區域國家的官員及專家參加，以協助區域國家能力建構，藉此加強區域多邊合作、協助區域內各國政府建立夥伴關係，進一步拓展台灣國際空間。（編輯：林興盟）1110524