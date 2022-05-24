總統蔡英文偕北市副市長黃珊珊 下午訪視台北榮總

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統蔡英文今天下午新增防疫視察行程，偕同台北市副市長黃珊珊訪視台北榮民總醫院。總統府發言人張惇涵表示，總統希望中央地方共同努力，在不影響第一線防疫工作人員下，總統府會陸續規劃總統防疫相關行程。

總統視察防疫行程遭質疑「獨缺雙北」，新北市長侯友宜23日再度向總統喊話，「總統真的太忙了，只能自己一肩扛起」。

總統下午新增行程，偕同台北市副市長黃珊珊訪視台北榮民總醫院。張惇涵表示，日前即有說明過，對於全國防疫工作，總統都非常關心，也希望中央地方共同努力。在不影響第一線防疫工作人員的情況下，總統府會陸續規劃總統防疫相關行程。

張惇涵說明，北榮是防疫支援團隊的重要夥伴，兩年來承擔許多防疫重任。面對這波疫情挑戰，北榮除了篩檢、診療、視訊問診、開設兒童綠色通道等防疫工作外，近期也協助指揮中心和台北市政府，開設自由廣場的大型篩檢站。

張惇涵表示，因此，總統今天下午新增行程，並邀請台北市副市長黃珊珊一起前往北榮，除了感謝北榮及北市府團隊對於防疫工作的投入以外，也共同為辛苦的醫護及藥師人員加油打氣。期盼中央地方持續攜手合作，將防疫工作做得更好、更便利。（編輯：黃國倫）1110524