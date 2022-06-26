美商務助理部長歡迎台代表團 盼深化台美經貿關係

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（中央社記者江今葉華盛頓25日電）台灣選擇美國代表團今晚在華盛頓特區舉辦晚宴。美國商務部助理部長范卡塔拉曼親自到場歡迎，他也期望美台持續深化經貿關係，讓企業與勞工能從中獲益。

台灣選擇美國代表團（SelectUSA）今晚在華府舉辦晚宴。今年共有265人參與這場盛會，也讓台灣連續第4年成為選擇美國投資峰會的最大外國代表團。行政院政務委員鄧振中因確診無法與會，代表團改由國發會主委龔明鑫率領。

美國商務部助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與選擇美國投資峰會主任辛赫（Jasjit Singh）都出席今晚的晚宴。

范卡塔拉曼在致詞時表示，美台經濟關係密切，近年來也不斷深化雙邊貿易與投資聯繫。去年，台灣是美國第8大貿易夥伴，日前美台也宣布21世紀貿易倡議，以繼續深化美台經貿關係，推動貿易優先事項，促進創新，改善美台勞工與企業經濟成長。

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范卡塔拉曼對美台雙邊投資渠道感到驕傲，認為這是雙方期待成長與發展的雙向渠道，不僅是能將美台聯繫在一起的經濟聯繫，也是為了美台共享的價值觀。他也期待美台能持續深化雙邊合作關係，加強商業參與，讓企業與勞工受益。

上任後首度邀請台灣出席選擇台灣峰會的孫曉雅，也在致詞中歡迎台灣代表團抵達美國，參與峰會，見證強健、廣泛與深化的美台關係。（編輯：高照芬）1110626