高普考變革 考選部：將三度調整應試專業科目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

考選部長許舒翔29日指出，現行高普考以筆試為主，不利實施多元評量及招攬新世代人才，因此近期將第三度提出彈性調整高普考應試專業科目。圖為102年高普考。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北29日電）考選部長許舒翔今天指出，現行高普考以筆試為主，不利實施多元評量及招攬新世代人才，因此近期將第三度提出彈性調整高普考應試專業科目，部分類科增加列考口試及提高口試占分比重。

考試院「國家人力資源論壇」第19期今天出刊，主題為「選才模式的不斷革新」，許舒翔也刊文解析高普考變革的困境與突破。

許舒翔說，考試院長黃榮村曾說，國考光靠筆試徵選人才已不符用人需求，不應單純講究個別學科的細部知識，而是考量應考人面對問題、跨領域流動、與國際接軌的能力。

他認為，黃榮村間接點出現行公務人員考試制度，以及方式須改變，同時，考試院109年通過的第13屆施政綱領就強調，「考試院為國家人力資源部門，以遴選培育現代政府所需的治理人才為己任」。

許舒翔表示，考選部接續啟動高普考變革，包含高考三級公職專技人員考試類科減少筆試應試專業科目為2科，並增加及提高口試占分比重為30%；以及提高高考三級考試的英文占分比重，並選擇部分涉外性較高的類科增列英語能力檢定為應考資格條件。

另外，許舒翔說，考量公文寫作宜配合公務人員基礎訓練與實務工作養成，以及降低考生準備考試的負擔，高普考刪除列考公文；上述皆將於112年起實施。

但許舒翔認為變革仍是未竟之功，因為放眼世界各國考選方式，重視用人機關直接參與選才決策權，採用多元評量方式考選人才，並善用心理測驗工具選拔機關適合人才。

他說，日本和韓國雖未將英語當作正式官方語言，但皆從考試端突顯英語力與擬任職務的關聯性與重要性。

許舒翔表示，台灣高普考以筆試為主，不僅考試類科太多，不利朝通才方向取才，筆試科目過多，也不利實施多元評量及招攬新世代人才，難以突顯考試類科核心職能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，因此，考選部將於近期第三度提出彈性調整高普考應試專業科目，並考量部分類科增加列考口試及提高口試占分比重，同時加速研討公務人員考試納入性向測驗的可行性。

許舒翔表示，中長期則將進一步簡化考試類科、檢討共同與專業科目及增加多元評量方式，並擴大用人機關參與選才，且持續在考試端強化英語使用能力，期待變革後能滿足現代政府用人需求。（編輯：林興盟）1110729