林佳龍30日公布競選主視覺 陸空組織戰分進合擊

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）表示，競選總部8月1日成立，將與新北議員參選人合體打選戰，一起下鄉傾聽民眾心聲。中央社記者黃旭昇新北攝 111年7月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）民進黨新北市長參選人林佳龍30日將公布競選主視覺，8月1日展開首場座談；另密集檢驗市政建設、市議員參選人合體看板將遍地開花，以陸空與組織戰分進合擊。

林佳龍競選辦公室今晚公布，發言人李晏榕30日將主持競選主視覺公布記者會，另外，參選人林佳龍明日也將密集參加國際青年商會北區大會、新店雲林同鄉會交接典禮。

林佳龍今天拜訪新北市議會民進黨團，隨後在中央黨部秘書長林錫耀、前台北縣長尤清及輔選幹部陪同下，與新北黨公職舉行擴大輔選閉門會議。

競選總部發言人李坤城會後告訴中央社記者，會中決議林佳龍將結合37名市議員參選人成立後援會發揮組織戰；每人也提供5面看板地點，懸掛林佳龍與市議員參選人合體照片，全面增加文宣戰曝光度，呼應林佳龍擬定的「1+37勝選密碼」。

另外，陸軍部隊也啟動，林佳龍將與37名市議員參選人合辦座談會，首場預計8月1日，由市議會黨團總召陳啟能在號稱「民主聖地」的三重區、蘆洲區發動。

李坤城說，短時間組織群、文宣群、政策群就戰鬥位置，也將逐一推出競選主視覺、看板統一色系、競選小物等；行政院長蘇貞昌競選新北市長時的總部空間，內部設備幾乎原封不動承接使用，只需要加裝聯絡電話與事務機，8月1日可迅速進駐運作。

在政策方面，競辦今晚也發布新聞主攻房價與居住議題，李坤城表示，扣除前市長朱立倫任內規劃的社會住宅，新北現有社宅多為收割中央，市長侯友宜任內規劃的社宅戶數為0，應換人當市長提升更好的居住品質。

競辦發言人何博文晚間也發新聞，要求侯友宜說明前瞻基礎建設停車場何時可以蓋好。尤其，中央補助新北新台幣43.2億元，進度卻只有56%，嚴重落後桃園72%及高雄94%的執行率，新北板橋區、永和區、三重區的停車場進度卻掛0，市府不應再以物價、疫情、流標等因素推託。

市府城鄉發展局長黃國峰晚間澄清，中央地方合作愉快，長期規劃共同打造4.5萬戶社宅，已遠超過原先中央於新北設定目標3.3萬戶。新北社宅無論招租數量、興建中數量、未來預計供給總量，在6都中都排名在前。

黃國峰駁斥「新北社宅未來規劃0戶」的說法，他說，新泰塭仔圳、新店十四張站B單元區、蘆南與蘆北重劃區、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰瑤等，社會住宅儲備用地共規劃至少1.3萬戶社會住宅。

至於林佳龍批評新北停車場執行率最差，侯友宜下午接受聯訪表示，市政是起而行，不是坐而言，他與交通局都早就清楚說明進度，希望外界在關心也能多瞭解市政。（編輯：張銘坤）1110729