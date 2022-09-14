鄭南榕案鄭竹梅質疑侯友宜 林佳龍籲說明決策

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（中央社記者高華謙新北14日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，新北市長侯友宜選擇最激烈方式鎮壓鄭南榕，應說清楚是如何做決定，不要再說尊重言論自由，如果真是如此，就不該攻堅，導致鄭南榕自焚。

林佳龍上午出席多元計程車司機工會力挺林佳龍記者會後接受媒體聯訪，媒體詢問對於侯友宜針對鄭南榕女兒鄭竹梅質疑當年為何採最強烈方案拘提鄭南榕，僅說「尊重言論」的看法。

林佳龍說，鄭竹梅去看政治監控檔案後發現，當年有3個方案，包括較和平的勸離方式等，最激烈的才是衝進去抓人，侯友宜身為現場指揮官，卻選擇最激烈方式鎮壓，「鄭南榕是什麼罪呢，他是良心犯，是主張言論自由的異議份子，這樣還要置他於死嗎」。

林佳龍說，家屬有權力了解真相，當時侯友宜是如何做出這個決策，這不是選舉到了又在吵過去議題，而是當事者家屬合力的請求，侯友宜應回應，不要再說尊重每個人言論自由，如果真的尊重每個人言論自由，「侯友宜你當時就不應該攻堅，導致鄭南榕自焚」。

侯友宜稍早到新北市議會總質詢前談及鄭竹梅的質疑時說，尊重所有人不同言論，好好努力做事。

另外，對於身兼民進黨主席的總統蔡英文與副總統賴清德明天將到新北輔選，林佳龍說，蔡英文與賴清德把新北市當作超級戰區，蔡英文每週到新北產生很大輔選效果，而賴清德是新北萬里人，他首次輔選就從自己的故鄉新北出發，2人同天來，就是展現民進黨大團結，相信大團結也會有大勝利。

對此，侯友宜稍早表示，歡迎總統與副總統來新北市，除了輔選外，新北市市政建設發展，也需要總統與副總統關注，讓新北市建設更能展現成效。

另外，國民黨主席朱立倫昨天針對林佳龍提出「票投林佳龍，成全侯友宜，讓侯友宜專心選總統」一說表示，應該反過來，因民進黨的人選輸就能當閣揆。

林佳龍表示，朱立倫是想成全他自己，因侯友宜連任後就被綁在新北，他就能去選總統，有點司馬昭之心，也過於政治算計。真正要成全林佳龍，就是票投林佳龍，因為自己承諾要做滿4年，反而是侯友宜選總統態度很明顯，希望新北市民不要浪費選票，以免選出韓國瑜2.0。

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侯友宜對朱立倫言論表示，謝謝朱立倫關心，最重要是每個人扮演不一樣角色，大家同心齊力，好好做事。

針對台灣佳麗高曼容在馬來西亞參選亞洲環球小姐相關活動時遭中國打壓，林佳龍表示，這件事說明必須團結抗中保台，在關鍵時刻，特別是有民意基礎民選官員或代表的立場就很重要，他如果當選新北市長，在涉及台灣主權議題時，一定不會採取模糊立場、或是犧牲台灣主權。（編輯：方沛清）1110914