任職刑事局怎寫博士論文？侯友宜：按教育部規定

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新北市長侯友宜（前中）23日下午到新北市議會總質詢前受訪，被問及他當年報考博士的資格以及工作中如何完成博士學業，侯友宜表示，一切按照教育部規定，選舉辦公室發言人已說明過。中央社記者高華謙攝 111年9月23日

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（中央社記者高華謙新北23日電）新北市長侯友宜今天被質疑沒讀碩士就以「學士直攻博士」，及在內政部警政署刑事警察局服務期間如何完成繁重的博士學業，他表示，一切按教育部規定，歡迎大家一起檢視。

民進黨新北市長參選人林佳龍上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播專訪，主持人周玉蔻質疑侯友宜從警察大學畢業後，沒讀碩士就直攻中央警察大學犯罪防治研究所博士學位。林佳龍說，這樣跳很奇怪，且侯友宜完成論文時間與擔任刑事警察局長時間重疊，如果是利用政府職務使用刑事局資料，或以官員身分指揮、蒐集應用資料，可能會有很大爭議。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，根據當年教育部及警大規定，只要符合同等學力就可報考警大博士班，侯友宜88年報考時按規定繳交資料，最後參加筆試、口試後取得學位，在警大都有紀錄。

侯友宜下午到新北市議會總質詢前接受媒體聯訪，媒體詢問他當年報考博士得資格，及工作中如何完成博士學業？侯友宜說，一切按照教育部規定，選舉辦公室發言人已經說明過。

媒體追問，警大是內政部管轄，適用條例是否有不同規定，侯友宜說，教育部與警大的所有簡章內容都說得非常清楚。

針對林佳龍指應檢視侯友宜論文是否有取用刑事警察局資料，侯友宜說，歡迎大家一起檢視。

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另外，侯友宜明天將在綠營票倉三重舉辦首場造勢活動，下週要到高雄為國民黨籍市長參選人柯志恩站台，媒體詢問是否已展開輔選行程，他說，無論在哪個地方，都團結一心，為人民拚好日子，所以大家一起拚，讓全國民眾都有平安好日子。

林佳龍稍早出席「台北國際連鎖加盟大展秋季展」前接受媒體聯訪，他被問及侯友宜造勢行程時表示，選舉進入倒數2個月越來越激烈，侯友宜原本是10月20日議會結束後才會投入選戰，現在提早造勢「我們表示歡迎」，既然已在辦造勢，也不要推辭辯論，選民有知的權力。（編輯：張銘坤）1110923