賴副總統挺徐定禎 當選定能解決苗栗債務問題

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣24日電）副總統賴清德今天為民主進步黨苗栗縣長參選人徐定禎站台造勢時表示，苗栗近年施政不理想，這幾年負債新台幣2000多億元，徐定禎擔任苗栗縣長一定能解決苗栗債務問題。

徐定禎競選總部上午成立，展現團結氣勢，宣示翻轉苗栗；賴副總統表示，苗栗是有豐富自然景觀和客家人文特色的優美山城，及適合旅遊觀光度假的優美勝地，如果做好觀光，絕對可為苗栗鄉親製造財富，但苗栗近年觀光推動不理想。

賴副總統說，苗栗2/3人口是客家鄉親，縣長一定要了解、熟悉與尊重客家文化，並有行政經驗，未來有能力充分發揮苗栗觀光資源，加值觀光產業。

賴副總統表示，苗栗也有很好的工商基礎，包括頭份市、銅鑼鄉及竹南鎮等都有工業區，加上苗栗農特產品，如草莓、葡萄、甜柿與水梨等高經濟作物，如果農特產品升級成農業生物科技產業，能吸引更多年輕人留下。

此外，賴副總統說，苗栗這幾年是直轄市以外縣市舉債最高，施政表現也不理想，如果要改變苗栗命運，讓苗栗縣民安居樂業，就要選好縣長。

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賴副總統表示，徐定禎2010年當選頭份鎮長時，鎮公所負債6000萬元，經幾年努力，不僅讓改制的頭份市多了很多建設，還留下3億元資金給下一任，在苗栗目前債臺高築時，非常值得投徐定禎。

徐定禎說，苗栗今年非常有可能翻轉，要一口氣打破中國國民黨長期執政現狀，期許民進黨年底選舉最重要捷報就是苗栗成功政黨輪替、結束國民黨執政，苗栗縣議員席次也「全壘打」。（編輯：李明宗）1110924